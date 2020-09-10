俄反對派下毒案　蓬佩奧暗指：俄國政府是兇手的可能性極大

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）下毒案，很可能是俄國政府高層下令的，目前美國正在評估該如何應對，並已呼籲俄方追究兇手責任，「世界已經成熟，都明白這並非正常國家的運作方式，這將證明俄羅斯會付出高昂代價。」

根據BBC報導，蓬佩奧接受保守派評論家夏皮洛（Ben Shapiro）訪問時指出，美國和歐盟已經明確表示，希望俄羅斯能夠追究兇手的責任，「我認為世界各地的人們都會看到這起事件的本質，當他們看到反對派被下毒時，都會認定俄羅斯政府是兇手的可能性極大。」

▲俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny） 。（圖／達志影像／美聯社）



蓬佩奧未明確表示美國會如何回應，不想在總統川普之前先做出定論，但華府將發揮自己的作用，將低此類事件再發生的可能性，「世界已經成熟，都明白這並非正常國家的運作方式，這將證明俄羅斯會付出高昂代價。」

相較於川普，蓬佩奧已經明確指出美方的立場；在此之前，川普僅在5日回應，「我不知道發生了什麼事，我認為這是悲劇，是可怕的，不應該發生，目前我們還沒有任何證據，但我會看著。」

納瓦爾尼上月在西伯利亞搭乘班機時突然病發，被送往德國治療，診斷為「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑中毒。納瓦爾尼辦公室指控俄國總統普丁下令毒殺，但克里姆林宮否認此事。柏林夏里特醫院（Charité hospital）7日也發出聲明指，患者已經從人工昏迷情況中甦醒，且對人聲已有反應。

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