印高官：邊界衝突是中國「最高層」下令　解放軍已部屬5萬兵力

記者張方瑀/編譯

中國解放軍與印軍在拉達克(Ladakh)東部班公湖(Pangong Tso)邊界的衝突不斷升溫,更在8日響起45年來第一聲槍響。一名不願具名的印度高階官員認為,解放軍一連串的挑釁行為並非來自於解放軍軍區司令的指令,而是來自更高層,「但如果中國想要發動戰爭,就也必須付出沉重的代價。」

一名不願具名的印度高官向《印度時報》表示,印度目前已佔領邊界地區多個高地,但解放軍從8月29日開始就不斷在邊界挑釁,除了士兵企圖跨過實控線外,還有坦克車隊會在邊界地區繞行,「這些爭端是由中國政治軍事最高層所下令,並非地區的解放軍司令。」

這名高官也強調,「但如果中國想要發動戰爭,就也必須付出沉重的代價。」目前印度邊界前線司令已經得到充分授權,若是解放軍有任何逾矩行為,當地士兵具有「完全自由」能夠做出相對回應,「我們在高地的士兵已經裝備完畢且準備充足。」

現階段印方估計,解放軍在邊界地區約有5萬兵力,在西藏與新疆的基地還有150架戰鬥機等軍機,以這個數量來看,還沒有達到開戰的程度,但零星衝突仍會持續。

目前印軍已經在熱欽隘口(Rechin La)與熱藏隘口(Rezang La)的山脊線備有坦克軍隊,包含鐵絲網在內的外圍防禦都已準備就緒,「這就是紅線,事實上,沒有地方是準備不足的。」

