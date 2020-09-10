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先探／謝金河:天龍股與地虎股的逆轉！

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（圖／先探投資週刊　提供）

文／謝金河

從今年三月以來，全球股市在疫情壓力中出現的凌厲漲勢，到了九月出現較大的轉折，美國六大指數紛紛出現大幅回檔，這當中漲勢凌厲的費半指數、Nasdaq指數，及美國前五大市值企業FAAMG，也包括Nvidia、Tesla等都出現顯著的回檔，全球股市開始出現修正壓力。

漲幅太大　修正也猛烈

其實這也印證了我經常說的「老人與狗」效應，也就是修正技術面的乖離，沒有永遠只漲不跌的股市，股價漲幅太大一定會有修正的壓力，例如，費城半導體指數拉升到二三八二．三二，年線在一八一五．二七，這個年線乖離拉大，自然有回檔修正的壓力，現在最弱勢的生技股，不管是ＮＢＩ生技或ＢＴＫ生技分類指數都修正到年線上緣，像是ＢＴＫ生技指數最高拉升到六一六六．三六，如今下殺到五一一八．五三，年線在五○七七．八八，已到了年線附近，漲勢最猛的Nasdaq及Nasdaq 100乖離最大，回檔修正壓力也最大。

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到九月八日為止，美國六大指數紛紛出現回檔，但道瓊指數從二九一九九．三五下殺到二七四六四．九，回檔一七三四．四五點，跌幅是五．九四％，S&P 500下跌七．三％，但Nasdaq下跌十．二四％，費城半導體指數下跌十一．五四％，ＮＢＩ生技股跌了十三．七五％，類股中生技股跌最重，這一點值得大家多留意。

從三月以來的全球股市，到了九月，市場靠著Apple及Tesla分拆的動力拉升最後一波，Apple最後漲到五一五．一五美元，Tesla到了二三一八．四八美元，其實漲幅都十分驚人，Tesla市值一度達四六四三．三九億美元，超越台積電，其實Tesla股價不斷奔馳，年線仍在七五○美元，這個乖離實在太可怕，這次回檔已屬必然。再加上Tesla沒有如預期順利成為道瓊成分股，九月八日大跌八八．一美元，單日大跌二一．○六％，也加大美股回檔壓力。如果從Tesla分拆後最高價五○二．四九美元來算，已跌掉一七二．六一美元，市值僅剩三○七六．九二億美元，短短幾個交易日市值蒸發一五六六．四七億美元，這是一個可怕的回檔修正，當然，這是因為漲幅太大，回檔修正同樣很猛烈！

相對來看，這一波「天龍股」大回檔，道瓊指數這次回檔修正大約只有六％，相對比較輕微，原因是很多道瓊成分股沒有跟上漲勢，或者是如郵輪股、航空股，先前修正仍激烈，如今股價相對抗跌，像是波音在三月最慘烈下殺到八九美元，後來一度反彈到二三四．二美元，如今仍在一六○美元以上，這也代表價值股相對有抗跌力道。

向來備受市場高度關注的股神巴菲特最近又有大動作，買入五檔日本商社股票，包括伊藤忠、三菱商事、住友集團、三井物產及丸紅，這五大商社的股票，巴菲特各買進五％，共計六四億美元，這五家大商社有縱橫全球廣大的貿易網，此時正當美國發動重組生產基地與供應鏈的時候，巴菲特的大動作可以從幾個方向來解讀。

巴菲特的價值投資理念

一是巴菲特買入的五大商社，除了丸紅在上一會計年度虧損外，其他每一家都有獲利，這當中，巴菲特堅持的是殖利率及低本益比。把日本五大商社攤開來看，我們來檢視一下，一是伊藤忠商社，這次股價從一九一一漲到二八六一．五日圓，表現最出色，股價大漲後，本益比只有九．一倍，殖利率是三．○三％。業績尚未轉好的丸紅，股價最低跌到四五六．二日圓，巴菲特宣布買入丸紅消息出來後，丸紅股價在八月卅一日大漲五五．四日圓，漲幅達九．四八％，現在股價才剛站上年線，殖利率達五．三七％；而三井物產在八月卅一日也大漲七．三五％，股價直逼二○○○日圓，目前市值三．三五兆日圓，本益比十．二四倍，殖利率四．一％；住友商社市值一．七三兆日圓，殖利率五．○七％，本益比三四．一九倍，去年獲利表現不佳，股價也在年線下面，技術面最弱勢。另外是三菱商事，巴菲特宣布買入當天，股價大漲七．七二％，目前本益比九．五五倍，殖利率五．一％。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2108期精彩當期內文轉載》

（圖／先探投資週刊　提供）

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