敲門怎都沒人應…打開驚見一家4屍　二度罹癌爸帶妻兒走上絕路

▲印第安納州61歲的穆柏（Jeff Mumper）的女兒艾瑪與兒子雅各。（圖／翻攝自Facebook／@Annemarie Greta）

記者張寧倢／綜合報導

美國印第安納州一名二度罹癌的父親，6日在家中先謀殺妻子與2名子女後，再舉槍自盡，造成一家四口共赴黃泉的人倫悲劇。警方表示，目前調查仍在進行中，作案動機尚不清楚。

據《每日郵報》報導，警方在6日上午接到一名婦女報案，她說自己去了位於布盧明頓（Bloomington）奧爾科特大道的一個住宅接朋友，敲門許久卻沒有人來應門，驚覺有異，趕緊用鑰匙開門，進入屋內才發現友人早已陳屍家中。隨後，相關人員於上午10點20分左右抵達，並進行了現場調查與處理。

▲穆柏妻子格蕾塔的夢想是成為教師。（圖／翻攝自Facebook／@Annemarie Greta）

布盧明頓警方表示，61歲穆柏（Jeff Mumper）6日於家中開槍自殺，現場還有明顯死於槍傷的另外3具屍體，分別是他的54歲妻子格蕾塔（Annamarie Greta）、26歲女兒艾瑪（Emma）以及18歲的兒子雅各（Jakob），初步研判穆柏是先射殺了妻子與兒女後，接著才舉槍對準自己，開槍輕生，但尚未瞭解作案動機。

據《WISHTV》報導，穆柏的朋友表示，穆柏先前已經戰勝了前列腺癌，但最近又要對抗胰腺癌，妻子格蕾塔的夢想是成為教師與開校車。

▲格蕾塔曾到雅各的泳賽現場幫兒子拍照留念。（圖／翻攝自Facebook／@Annemarie Greta）

女兒艾瑪是紐約石溪大學的研究生，雅各則是北布盧明頓高中一位優秀的游泳選手，原本還預計本賽季可以打破學校的最佳紀錄。教練感嘆，「執教一個比我更好的人，這是我作為一名教練真正想要的，從很多方面來說，這都是一個慘痛的損失，但體育方面的損失絕對是更次要的。」

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