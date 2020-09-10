嫌「專利費過低」拒領！日諾貝爾得主反陷漏稅疑雲　遭追徵7億

▲日本京都大學特別教授本庶佑（Tasuku Honjo）為2018年諾貝爾醫學獎得主。（圖／路透）

文／中央社東京10日綜合外電報導

日本諾貝爾醫學獎得主本庶佑認為，藥廠付給他的抗癌藥物「保疾伏」專利費用過低而無法接受，藥廠將這筆錢託管在法院，本庶卻因此被國稅局認定漏報所得，追徵7億日圓所得稅。

78歲的本庶佑是免疫學家，現任日本京都大學特別教授，1992年發現癌症關鍵免疫因子PD-1。他2018年10月與美國免疫學家艾利森（James P. Allison）共同獲得諾貝爾醫學獎，以表彰他們研究免疫療法抗癌的突破發現。

日本朝日新聞報導，本庶與製造「保疾伏」（Opdivo）的小野藥品工業於2006年簽訂PD-1的專利使用契約，小野藥品販售使用這項專利的藥物時，須將一部分獲益付給本庶，作為使用專利的費用。

但是本庶無法接受專利使用費用過低，主張當年是在誤認專利經濟價值等情況下簽訂契約，向小野藥品提出變更契約的要求，然而契約始終沒有修改，隨後保疾伏在2014年開始販售。

小野藥品將這筆專利費用交由法院託管，大阪國稅局認為託管在法院的專利費用是基於有效契約，應視為本庶的所得而課稅。

因此國稅局認定，本庶從2018年至今4年，共漏報收入約22億日圓（約新台幣6.2億元），追徵所得稅以及短報所得加徵稅（過少申告加算稅）共約7億日圓。因為本庶不是故意逃漏稅，沒有被另外課徵加重稅。

對此本庶表示，這是規定，他也不是特例，已和律師與稅理士（日本代為報稅的職業，須通過國家考試）討論，會遵守法律。本庶已申報修正所得。

報導指出，小野藥品曾對使用PD-1專利的美國藥廠提告，要求支付專利使用費；本庶今年6月向大阪地方法院提起訴訟，主張這筆美國藥廠支付的專利使用費，小野藥品需分給他226億日圓。

小野藥品今年7月則在官網公告，2006年與本庶在雙方同意下簽訂契約，支付本庶適當的專利使用費。依據小野藥品決算，2019年4月到2020年3月的1年內，保疾伏在日本的販售額是873億日圓。

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