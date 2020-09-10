吹哨者爆料：白宮下令「淡化俄干預大選」　改為聚焦中國

▲美國國土安全部的吹哨者爆料，白宮下令停止通報俄羅斯干預國內大選，改為聚焦中國和伊朗的干涉與操弄。（圖／路透）

文／中央社華盛頓9日綜合外電報導

今天曝光的吹哨者投訴顯示，美國一名資深情報官員表示，白宮下令要求他停止通報俄羅斯干預美國總統大選，改聚焦在中國和伊朗的干涉與操弄。

國土安全部（Department of Homeland Security）分析員墨菲（Brian Murphy）表示，國土安全部代理部長沃爾夫（Chad Wolf）告訴他，針對俄羅斯威脅所做的相關評估，會讓川普看起來「很糟糕」。民主黨一直指稱川普透過操縱情報，以利自己連任機會，如今墨菲的說法給了民主黨強而有力的爆炸性證據。

《法新社》報導，墨菲在投訴中指稱，沃爾夫告訴他，要求他壓下分析的這道命令，「明確源自白宮國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）」。

墨菲是國土安全部情報與分析辦公室（Office of Intelligence and Analysis）的資深官員，他表示，在報告中自我審查俄羅斯和國內白人至上主義者威脅，這種事他無法辦到，「因為這麼做會置國家於重大特定的危險之中」。墨菲說，他因拒絕聽命，上個月遭到降職。

▲美國情報界指出，俄羅斯確實大規模操弄2016年大選，使得現任總統川普勝選，但近來卻屢傳白宮淡化莫斯科對於2020年大選的威脅。(圖／達志影像／美聯社）



【淡化俄對大選威脅、鎖定中國伊朗】

這份投訴是由民主黨掌控的聯邦眾議院情報委員會對外公布。美國各情治首長過去即說過，俄羅斯確實大規模操弄2016年選戰，最終讓川普順利上位，不過幾個月來屢傳白宮淡化俄羅斯對2020年大選的威脅。

國家情報總監（DNI）8月7日在措詞怪異又備受批評的官方聲明中，將焦點放在中國和伊朗積極干預大選，而中國是反對川普的。DNI聲明雖稱俄國同樣有干預，但卻避免暗示俄國一如2016年般偏好川普，而是說俄國出手阻撓民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和反俄「機構」。

墨菲投訴說，2018年到2020年間，他見證了「一再上演的行為模式：濫用職權、企圖審查情報分析，以及不當管理一項情報計畫，而這項計畫與俄羅斯試圖影響和破壞美國利益有關」。

▲在美墨邊境，站在艾爾帕索（El Paso）可以透過圍籬網看見墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juárez）。（圖／達志影像／美聯社）

【誇大中美洲移民威脅】

墨菲表示，去年初，時任國土安全部長的尼爾森（Kirstjen Nielsen）在提供國會的證詞中，蓄意誇大恐怖分子會從墨西哥進入美國的威脅，以支持川普在南方邊境築牆的計畫。

墨菲說，儘管尼爾森收到的訊息是，過去試圖從墨國跨境入美的潛在恐怖分子人數，最多只有3人，尼爾森告訴國會的人數卻是3755人。

墨菲指出，同樣地，為了支持川普的反移民政策，國土安全部代理副部長庫奇內力（Ken Cuccinelli）要求更改中美洲貪腐和暴力問題的情資報告，以免移民用這方面理由來申請美國庇護。

▲國土安全部代理部長表示，必須壓下關於外國勢力干預大選的報告，以免讓總統看起來很糟。（圖／路透）



【俄干預大選報告「害總統看起很糟」】

在俄羅斯方面，墨菲表示，他和直屬上司都因為在報告中強調俄羅斯操弄美國選舉，而面臨丟差威脅。墨菲還指控，庫奇內力今年也曾要求他在國土安全部就美國所受威脅的年度評估報告中，對白人至上主義者輕描淡寫，並對左翼團體威脅多所著墨。

另一名國土安全部官員說，他們怕的是，報告中若提到白人至上主義者構成危害，「會反映在總統川普身上」。

墨菲指稱，沃爾夫在7月8日的會議上告訴他，必須壓下有關外力干預美國大選的報告，「因為它讓總統看起來很糟糕」。

▲白宮反駁吹哨者的指控。（圖／路透）

【白宮反擊：墨菲所言乃不實誹謗】

據《路透社》報導，白宮發言人馬修斯（Sarah Matthews）表示，國安顧問歐布萊恩「從未試圖對情報單位針對美國大選所受威脅及其他任何議題下指導棋。一名他從未見過或聽過、心懷不滿的前員工所提出的任何相反的說法，都是不實誹謗」。

國土安全部發言人沃多尼斯特（Alexei Woltornist）也補充表示，「我們嚴正否認墨菲先生的主張有任何真實性可言。」聯邦眾議院情報委員會主席謝安達（Adam Schiff）則說，墨菲的投訴「概述了嚴重且令人不安的指控」，顯示有人操弄、審查情報，「好讓總統川普獲得政治上的好處」，但這種做法「已讓國家和國安陷入重大風險」。

►秋天就要出去玩！清境佛羅倫斯下殺2.7折