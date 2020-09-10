進口口罩輸入許可下周三開跑　經濟部公告國貿局線上申請網址

▲經濟部國貿局今（10）日公告進口口罩流向管理方針，無論醫用或非醫用口罩均須上網申請輸入許可。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊混充台製口罩惹議，經濟部國貿局今（10）日公告進口口罩流向管理方針，自下周三（16日）起，進口人進口無論醫用或非醫用口罩，都必須先向國貿局申請輸入許可，將開放「口罩輸入許可申請系統」線上申請，以利流向管理。

貿易局官員指出，進口人可在貿易局建置的「口罩輸入許可申請系統」線上申請輸入許可，只要資料填寫完整系統就會自動核發，申請時不用檢附任何文件。但是，必須特別注意，口罩自海關放行日起，要在每週一到「口罩輸入許可申請系統」線上登錄口罩流向。

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經濟部表示，為了讓進口人了解口罩許可的申請程序，貿易局將於9月14日對外說明，除在貿易局禮堂實體說明外，同步在中華民國對外貿易發展協會桃園、新竹、臺中、臺南及高雄等5個辦事處以視訊方式說明，另外進口人亦可透過直播方式了解，歡迎進口人踴躍參與。

另外，經濟部也提醒，無論國產或進口的市售拋棄式非醫用口罩，均應依商品標示法規定標示，一定要標示商品名稱、製造商/進口商資訊、商品原產地、主要成分或材料、數量或規格、製造日期等項目。

至於標示方式，可於單片口罩本體、包裝或說明書擇一詳細標示。如經查獲有違反者，將依商品標示法第15條規定要求限期改正，另有處2萬元以上20萬元以下罰鍰，且可以連續罰。