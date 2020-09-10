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東洋控告林榮錦背信新進展　高檢署檢察官提起上訴

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▲東洋總經理施俊良、六堵廠。（圖／東洋提供）

▲台灣東洋。（圖／東洋提供）

記者陳弘修／台北報導

晟德（4123）董事長林榮錦遭前東家台灣東洋（4105）控告背信，案件又有新進展，也就是在林榮錦從一審被重判十年、二審改判無罪之後，高檢署檢察官向最高法院提交超過30頁的重磅上訴書，內容反駁二審判決，決定提起上訴。

檢察官在上訴書內容指出，林榮錦未經董事會同意就把東洋研發多年，最有發展潛力的微脂體小紅莓（Caelyx II）及兩性黴素(lipo-AB)的藥品智慧財產授權給Inopha AG，而東洋僅能取得微薄的淨銷售金額，沒有一般合約中應該得到的簽約金、里程碑金，其餘藥品未來商業化的利益都歸Inopha AG。

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根據上訴書內容，林榮錦與Inopha AG簽署的授權合約讓台灣東洋投入的研發經費都付諸東流，而且Inopha AG是由東洋員工Denis於2006年在瑞士設立，資本額10萬瑞士法郎，成立時沒有其他員工，只是一家租用信箱的紙上公司。

同時，林榮錦與一家無能力、實績、經驗的Inopha AG簽約，並將台灣東洋的重大新藥智慧財產權授予Inopha AG，形同台灣東洋受限合約期間10年限制，並受限重要歐美國家發展學名藥的限制，已經對台灣東洋產生重大影響。

上訴書內容也提到，美國嬌生（J&J）看中東洋生產Caelyx II學名藥的能力，有意委託東洋代工，隨後向東洋提出合作建議書時，願意付給東洋簽約金300萬歐元及里程碑金1300萬歐元，但林榮錦代表東洋與Inopha AG及J&J簽訂三方合約時，領簽約金及里程碑金的對象改成Inopha AG。

另外，歐洲著名藥廠FK公司(Fresenius Kabi Deutschland GMBH)，對東洋製造Caelyx II學名藥的技術有高度評價，11年FK向東洋提出合作意向書時，簽約對象及簽約金、里程碑金的給付對象都是東洋，但同樣的劇碼再度上演，東洋利益又被Inopha AG截走。

上訴書內容也強調，林榮錦有意規劃併購Inopha AG到晟德旗下子公司，以掌控Inopha AG從東洋獲取的利益，並經過三次併購計畫，但後來都因故未執行，強調在林榮錦的主導，東洋喪失許多重要藥品研發的智慧財產權，導致巨烈損失，因此決定上訴到底。

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