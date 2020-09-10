　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

老翁失蹤20個月！警方將「頭顱放紙箱」寄回...家屬崩潰：像被垃圾對待

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼包裹，貨物。（圖／免費圖庫pixabay）

▲澳洲一名女子收到包裹，裡頭竟是爺爺的頭骨。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

澳洲一名老翁去年1月被家人通報失蹤，不料近日老翁的孫女收到警方寄來的包裹，裡面竟裝有老翁的頭骨，讓她嚇壞。孫女指控警方未告知老翁的死亡原因，甚至沒有給死亡證明書，只寄來一箱裝有頭骨的紙箱，認為警方處理爺爺遺體的方式就像處理垃圾，讓她非常憤怒。

根據《太陽報》報導，澳洲70多歲的路易斯．索薩（Luis Sosa）去年1月10日從家裡失蹤後，家屬在20個月前就已經向警方通報，但當局卻告訴他們，在完成調查前不能拿到爺爺的遺體。

路易斯的孫女維羅妮卡．索薩（Veronica Sosa）表示，他們並沒有收到任何當局有關調查的資料，只收到一個裡面裝有爺爺頭骨的「紙箱」。維羅妮卡認為，警方對待爺爺的遺體就像處理垃圾一樣。

維羅妮卡認為警方處理方式十分粗暴，她哀痛的說，「等您1年8個月，一直在尋找您，他們卻將您處理得什麼都不是，像這樣把钬裝在紙箱裡面。」認為爺爺絕不會想到死在垃圾堆裡，指控檢察官根本不適任。她表示，將會持續調查這起事件，查清楚爺爺到底發生什麼事。不過目前仍不清楚路易斯家屬是否將對運送遺體的方式採取法律行動。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
男高中生性侵女同學！草屯分局「改76字重PO」網更怒　分局長
最美牙醫衣服沒穿好「掉出F級巨胸」！肩帶滑落正面照掀暴動
快訊／豪品官網公告「3款口罩可退貨」　貼文不到幾分鐘全消失
獨／王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人畜共患疾病機率增！全球68%野生動物消失　拉美、加勒比最嚴重

她擁「42L巨乳」超愛健身！彎腰撿東西竟釀悲劇　慘坐輪椅

「可疑拖船」現蹤！北韓疑準備潛射飛彈　美智庫曝光衛星照

俄反對派下毒案　蓬佩奧暗指：俄國政府是兇手的可能性極大

老翁失蹤20個月！警方將「頭顱放紙箱」寄回...家屬崩潰：像被垃圾對待

早上10點都還要開燈　舊金山大火橘紅煙霧「血染天空」

醫驚見他體內藏「4卷鈔票」　4小時手術取出...一共吞下1.2萬元！

妹妹去哪兒！金與正「失蹤」一個半月很危險...專家透露行蹤

北京違規將付出一定代價！日防衛相首下重話：中國已對日造成威脅

快訊／日本政府確定16日選出新首相

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

人畜共患疾病機率增！全球68%野生動物消失　拉美、加勒比最嚴重

她擁「42L巨乳」超愛健身！彎腰撿東西竟釀悲劇　慘坐輪椅

「可疑拖船」現蹤！北韓疑準備潛射飛彈　美智庫曝光衛星照

俄反對派下毒案　蓬佩奧暗指：俄國政府是兇手的可能性極大

老翁失蹤20個月！警方將「頭顱放紙箱」寄回...家屬崩潰：像被垃圾對待

早上10點都還要開燈　舊金山大火橘紅煙霧「血染天空」

醫驚見他體內藏「4卷鈔票」　4小時手術取出...一共吞下1.2萬元！

妹妹去哪兒！金與正「失蹤」一個半月很危險...專家透露行蹤

北京違規將付出一定代價！日防衛相首下重話：中國已對日造成威脅

快訊／日本政府確定16日選出新首相

谷歌「2021假期」成熱搜！韓國「京畿道6大旅遊地」先筆記

美取消1000名中國學生簽證　陸：赤裸裸政治迫害、種族歧視

一起長大！貓與博美「同款鄙視眼」瞪媽　她氣炸：給飛吻還洗臉

團聚陸配來台方案「積極討論中」　陸委會：外界勿負面解讀

偶遇王嘉爾夾娃娃！　趴在機台上「死命盯洞口」網笑瘋：像極了我

楊謹華5度闖金鐘全摃龜！再PK柯佳嬿「先傳訊恭喜她」

人畜共患疾病機率增！全球68%野生動物消失　拉美、加勒比最嚴重

還原歷史事件　促轉會擬定專法「保存不義遺址」

她擁「42L巨乳」超愛健身！彎腰撿東西竟釀悲劇　慘坐輪椅

「散戶團結典範」美德醫今年飆5720%！　分析師曝驚人風險

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

國際熱門新聞

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

金與正消失45天出事了？南韓曝關鍵觀察時間點

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

金與正神隱一個月　外界猜已被架空

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

台女在星國不戴口罩對保全打噴嚏判11周監禁

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

中印再對峙相距200m！印占3戰略陣地

台防疫經驗首登法參議院　議員狂讚

馬桶噴蟒蛇咬下體　濺血送醫縫針

日森林驚見「廢棄UFO」！攝影師大膽潛入

流感新冠雙重感染　南韓首次出現

中印械鬥畫面曝！解放軍拿新武器「大薙刀」

她「從小遭虐」卻被逼照護　崩潰摀死失智嬤

更多熱門

相關新聞

女友逼吃素食漢堡！可憐男哭求「多加起司」

女友逼吃素食漢堡！可憐男哭求「多加起司」

全球素食主義日漸當道，雖可防止過度食用肉類與蛋白質引發心血管疾病，卻可能讓周遭的家屬、親友叫苦連天！澳洲一名男子長期以來被女友逼吃素食，彷彿身陷水深火熱的地獄中，在某次偶然機會中，他在美食外送服務App的訂單中央求，希望對方能「不小心」多給幾片起司，好用來解饞，引起網友們熱議。

美「飛彈驅逐艦」加入太平洋聯合演練

美「飛彈驅逐艦」加入太平洋聯合演練

澳搜查陸記者　中國提嚴正交涉

澳搜查陸記者　中國提嚴正交涉

澳情報部門突擊搜查「中方駐澳記者住所」

澳情報部門突擊搜查「中方駐澳記者住所」

澳外長：澳人赴中可能遭任意拘留

澳外長：澳人赴中可能遭任意拘留

關鍵字：

Luis SosaVeronica Sosa澳洲紙箱頭骨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面