老翁失蹤20個月！警方將「頭顱放紙箱」寄回...家屬崩潰：像被垃圾對待

▲澳洲一名女子收到包裹，裡頭竟是爺爺的頭骨。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者高琳景／綜合報導

澳洲一名老翁去年1月被家人通報失蹤，不料近日老翁的孫女收到警方寄來的包裹，裡面竟裝有老翁的頭骨，讓她嚇壞。孫女指控警方未告知老翁的死亡原因，甚至沒有給死亡證明書，只寄來一箱裝有頭骨的紙箱，認為警方處理爺爺遺體的方式就像處理垃圾，讓她非常憤怒。

根據《太陽報》報導，澳洲70多歲的路易斯．索薩（Luis Sosa）去年1月10日從家裡失蹤後，家屬在20個月前就已經向警方通報，但當局卻告訴他們，在完成調查前不能拿到爺爺的遺體。

路易斯的孫女維羅妮卡．索薩（Veronica Sosa）表示，他們並沒有收到任何當局有關調查的資料，只收到一個裡面裝有爺爺頭骨的「紙箱」。維羅妮卡認為，警方對待爺爺的遺體就像處理垃圾一樣。

維羅妮卡認為警方處理方式十分粗暴，她哀痛的說，「等您1年8個月，一直在尋找您，他們卻將您處理得什麼都不是，像這樣把钬裝在紙箱裡面。」認為爺爺絕不會想到死在垃圾堆裡，指控檢察官根本不適任。她表示，將會持續調查這起事件，查清楚爺爺到底發生什麼事。不過目前仍不清楚路易斯家屬是否將對運送遺體的方式採取法律行動。