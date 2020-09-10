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施振榮全球連線交大同窗　慶賀恩師馮士煜90大壽

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▲交大57級同學透過視訊連線為恩師馮士煜博士慶祝90大壽 。（圖／宏碁提供）

▲交大57級同窗透過視訊連線為恩師馮士煜博士慶祝90大壽 。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）創辦人施振榮特別在教師節前夕，透過視訊會議全球大連線昔日交大同窗20多人，共同為交大恩師馮士煜博士慶賀90歲大壽，還安排灣聲樂團30餘位弦樂家演奏生日快樂變奏曲的影片，讓恩師十分感動，提前共度教師節。
 
施振榮表示，1964年進入交通大學就讀，當年大學部第一屆兩個系共70多位學生，大家感情都很好，而當時任教的物理教授馮士煜老師，由於年輕加上觀念新，與同學們特別處得來，深受同學們愛戴，時至今日，老師仍經常上網與同學們天南地北地無所不談，師生情誼深厚綿長。
 
施振榮指出，時隔近一甲子，適逢恩師馮士煜博士歡慶90大壽，當年的同學們特別籌劃這場透過視訊進行的慶生會，雖然恩師現在人在加拿大多倫多，而同學們則分別在台灣、美國等地，但仍齊聚在9月9日晚上十點上網連線慶生。
 
施振榮強調，除了昔日同窗沈祖源特別把大家學生時期的照片製作成8分鐘的影片，讓大家一同回憶昔日時光外，自己也特別請灣聲樂團弦樂家演奏生日快樂變奏曲的5分鐘影片，為老師慶生，讓老師十分感動，也讓大家留下深刻且美好的慶生會回憶。

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