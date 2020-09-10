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摩根大通：iPhone12仍可能在秋季發表會亮相　帶動蘋果股價上漲

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▲蘋果公開秋季發表會時間。（圖／記者洪聖壹攝）

▲摩根大通預期蘋果發表會時，Apple Watch和可能發表的iPhone12，會激勵蘋果股價。（圖／記者洪聖壹攝）

記者林鼎閎／綜合報導

摩根大通預期蘋果在9月15日（台北時間16日凌晨）秋季新品發表會，推出Apple Watch和可能發表的iPhone新機，將會激勵蘋果的股價上漲。

蘋果股價今（10）日收在每股117.32美元，上漲3.99%。

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摩根大通的分析師Chatterjee提出的投資報告重申「我認為儘管現在已經是蘋果的高點，但蘋果仍有上漲空間。最近幾天蘋果股價有些弱勢，但可能因為9月15日的發表會後逆勢上攻。」

Chatterjee補充說「這次的重點將聚焦在Apple Watch Series 6，但也可能會釋出一些有關於iPhone12的消息。」

蘋果在上次財報電話會議，曾透露今年的新iPhone，會比以往的發表時間晚了幾週。最近，市場傳出，新機已經從9月中旬開始製造， 可能於10月中旬發布。

Chatterjee說，如果此次發表會，包括發布新的iPhone，可能會產生更大的驚喜。 綜合9月中旬開始生產iPhone的傳聞報導，Apple可能會在10月中旬之前，出貨某些型號的iPhone。因此，不排除9月15日同時發布Watch，iPad和新iPhone的可能性。

Chatterjee認為，發表會推出新Apple Watch，也可能吸引首次購買者，並帶動蘋果穿戴式設備的增長。

對於iPhone 12產品線，Chatterjee堅持認為蘋果將發布5.4吋機型，兩個6.1吋機型，和6.7吋機型。 他預計兩款高端設備將採用５G毫米波，而低端的5.4吋和6.1吋，將搭配低頻段5G。

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