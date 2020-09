瀑布旁拍美照卻成她「最後身影」　未婚夫目睹墜崖瞬間：我心好痛

▲女子為了拍美照不幸墜崖。(圖/示意圖/視覺中國)

記者李振慧/綜合報導

肯亞近來發生一起為了拍美照而喪命的意外,一名女子與未婚夫到當地著名瀑布景點約會時,她涉險站在懸崖邊拍下美照,然而卻不小心腳滑跌落懸崖,未婚夫雖然立即放下相機想要救人,卻只能眼睜睜目睹對方被河水吞沒。

當地報導,這起事件上月30日發生在南迪郡(Nandi County)知名景點切普基特瀑布(Chepkiit Waterfalls),31歲女子多卡斯(Dorcas Jepkemoi Chumba)與未婚夫卡祖古(Benjamin Kazungu)一同到當地約會時,她站在懸崖旁拍下多張美照,沒想到那些照片竟成為她在人世間所留下的最後身影。

卡祖古表示,未婚妻墜水的畫面仍然深刻在他腦中,「那是我人生中最糟糕的一幕,我只能看著她無助地沉入水中,而我努力想要拯救她卻只是白費力氣,更讓我心痛」。

事件發生以來,多卡斯的家屬一直駐守在事發地點附近,並懇求政府幫助希望能盡快找到人,不過潛水員搜尋多天仍一無所獲,哥哥表示,「妹妹當天因為要約會心情非常好,雖然很痛苦,我們現在已經接受了事實,只希望能找回遺體讓她下葬」。

