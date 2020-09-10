傳統觀念難翻轉！　財產受贈者男性占7成、女性僅3成

▲傳統觀念難翻轉，根據財政部統計，2019年接受贈與人數共有23.8萬人，其中男性占了60.5%。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者紀佳妘／台北報導

根據財政部統計，2019年接受贈與人數共有23.8萬人，其中男性占了60.5%，比女性高出21個百分點，差距倍數1.53倍，且用年齡級距觀察贈與受贈人的性別比重，隨著年紀越輕，男性受贈比重越高，以15至19歲受贈者來看，高達近7成為男性，女性僅3成左右。

根據財政部最新統計通報，2017年5月12日起贈與稅稅率由單一稅率10%調高為三級累進稅率（10%、15%、20%），贈與稅實徵案件由2016年1萬8,299件降至 2019年1萬5,490件，其中男性贈與人8,241人，占53.2%，較女性高 6.4個百分點，贈與總金額中屬男性贈與人占5成4，女性則占4成6，近4年男、女差距維持於6至10個百分點。

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觀察近年來接受贈與人的性別，統計發現男性比重高於女性，以2019年來看，共有23萬8,147人接受上一代或他人贈與，其中男性約占60.5%、女性則占39.5%，男性比重較女性高出21個百分點。

統計也顯示，近3年來看，男性受贈比例約在6成以上，而女性受贈比例約在38.5%至39.6%之間，財政部統計處表示，財產贈與對象固然有合法合理合情的「節稅」策略，但傳統觀念仍傾向以贈與直系男性親屬為首要考量。

若按年齡級距觀察贈與受贈人的性別比重，各年齡層男性占比均大於女性，以15至29歲兩性落差最大，男性受贈人約為女性的2.07倍至2.27倍；不過，隨著年齡層上升，兩性差距呈縮小趨勢，低點落於75歲以上，倍數也拉近至1.14倍。