國家隊爆第二家廠商假冒MIT　豪品進口700萬片陸製口罩混充

▲經濟部查獲混充陸製口罩的業者。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

口罩國家隊混充台製口罩再添一樁。據了解，經濟部與檢調已查獲豪品自大陸進口逾700萬片陸製彩色立體口罩，在台混充台製醫用口罩販售，負責人已坦承犯行不諱。

進口口罩混充台製口罩部分，衛福部長陳時中日前已主動爆料，疑有另外一家也有類似非醫用口罩冒用醫用口罩的狀況，這是非常不應該的事情，檢調已介入調查。

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中央近期陸續清查口罩國家隊成員，據了解，經濟部於本周一至豪品查廠，發現豪品自中國大陸陸續進口多達718萬片口罩，多數為非醫用彩色立體口罩，並在包裝上標註為MIT醫用口罩，但上面未打MIT鋼印，也未流入實名制，但市售價格每盒高達599元。

經濟部將倉庫內的口罩帶回部分檢驗後，與其在市面上購買到豪品產品進行比對，發現與廠內帶回的口罩完全相同，研判是進口陸製口罩混充MIT口罩，決定立刻移送檢調。而目前工廠負責人在約談後也坦承犯行不諱，並以200萬交保。

豪品從中國進口彩色的立體非醫用口罩，上面印有豪品的鋼印，裝成盒後銷到市面上，外盒上註記為「台灣製造」及「醫用」，成人、兒童尺寸皆有販售。豪品為後期才加入口罩國家隊，日配額為1萬片，初步核對，豪品繳納到實名制通路的口罩與進口的中國口罩樣式不同，但保險起見，豪品8月繳的口罩先放在倉庫。

加利8月向中國進口超過337萬片口罩，並混充為醫用口罩，流入實名制通路，引發軒然大波，政府要求未來醫用口罩上要印有MD（醫用）與MIT（台灣製造）鋼印，經濟部將公告自海外進口口罩的相關規範。

