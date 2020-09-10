　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

28歲噁男「戀童+戀屍」！藏15萬張淫穢照…被逮辯：我是網路維安隊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

（示意圖／取自Unsplash）

▲檢方在噁男電腦中搜出描繪出屍體性交場景的照片。（示意圖／取自Unsplash）

圖文／CTWANT

即時通訊軟體「Kik Messenger」某個私人群組中，日前發布了大量虐待兒童的影片，英國警方依據用戶IP位址，循線找到了居住在威爾斯班戈（Bangor）的男子，並在他的手機及筆記型電腦中，發現了多達15萬張不雅照片、影片，數量相當龐大，內容包括屍體、性虐待及兒童相關。

根據《每日星報》報導，28歲男子摩根（Carl Thomas Morgan）遭逮後胡扯，自己的真實身分是一名網路維安人員，為了要檢舉戀童癖者，才會存放這些證據，但在幾個月前，他誤刪了維安組織的相關資料。目前956張已被分析的照片中，有337張列為最嚴重類別，37張則為描繪極端色情的圖片。

檢察官羅斯威爾（Rhys Rothwell）指出，「有幾張圖片描繪出屍體性交的場景，其中一張是全身鮮血淋漓的14歲女孩，另一張則為已死亡的嬰兒。」此外，摩根似乎對於有關家庭性虐待，或是酒醉、下藥時遭受虐待的兒童也倍感興趣，這些檔案足以顯示出他患有嚴重的戀童癖、戀屍癖。

法院二審時，摩根承認自己有發布、製作及擁有淫穢圖片等7項指控，但他始終否認對兒童存有性慾，辯稱自己是基於對人性的好奇，在醫學角度下產生對極端照片的興趣；法官考量摩根沒有前科，且並未試圖與孩子接觸，最終判處3年有期徒刑，並要求他在性侵犯名冊上簽名，列管為性傷害預防命令的對象。

延伸閱讀
辣妹夢見「乳頭癢癢」！竟是鄰座狼解釦揉胸…脫絲襪窺裙底風光
不滿超商店員「忙煮咖啡沒先結帳」！大媽狂吼92秒逼道歉：我趕火車耶
宥勝認了「對不起蕾媽」！鏡頭前激動痛哭…懺悔：自以為很厲害

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
超夯「168斷食法」恐致死！醫曝這3種人千萬別試
8+9男友無照被攔！「水蛇腰辣妹」爽比讚　下秒被扣車GG了
大直摩鐵壞壞！女伴嗨到一半「直接被看光」　他氣炸：千萬別去
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印高官：邊界衝突是中國「最高層」下令　若發動戰爭將付沉重代價

女友逼吃素食漢堡！澳洲可憐男哭求廚師「違規」：能否偷加片起司

人權問題再掀熱議　160個NGO聯署促取消北京冬奧主辦權

法國將立法禁止「處女證明」　違法開立者面臨刑事處罰

紐約餐飲業曙光！　古莫：餐廳內用禁令30日解除

作業沒寫完被罰！13歲男抱病做完100下蹲跳　睡夢中突然身亡

吹哨者爆料：白宮下令「淡化俄干預大選」　改為聚焦中國

28歲噁男「戀童+戀屍」！藏15萬張淫穢照…被逮辯：我是網路維安隊

嫌「專利費過低」拒領！日諾貝爾得主反陷漏稅疑雲　遭追徵7億

危險病棟！首爾知名醫院「群聚感染」爆增10人染疫...緊急封院

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

印高官：邊界衝突是中國「最高層」下令　若發動戰爭將付沉重代價

女友逼吃素食漢堡！澳洲可憐男哭求廚師「違規」：能否偷加片起司

人權問題再掀熱議　160個NGO聯署促取消北京冬奧主辦權

法國將立法禁止「處女證明」　違法開立者面臨刑事處罰

紐約餐飲業曙光！　古莫：餐廳內用禁令30日解除

作業沒寫完被罰！13歲男抱病做完100下蹲跳　睡夢中突然身亡

吹哨者爆料：白宮下令「淡化俄干預大選」　改為聚焦中國

28歲噁男「戀童+戀屍」！藏15萬張淫穢照…被逮辯：我是網路維安隊

嫌「專利費過低」拒領！日諾貝爾得主反陷漏稅疑雲　遭追徵7億

危險病棟！首爾知名醫院「群聚感染」爆增10人染疫...緊急封院

印高官：邊界衝突是中國「最高層」下令　若發動戰爭將付沉重代價

新樓口腔暨牙科醫療團隊　展現牙科特色醫療

女友逼吃素食漢堡！澳洲可憐男哭求廚師「違規」：能否偷加片起司

獨／王金平海峽論壇見全國政協主席　替綠營傳話「延續ECFA」

受疫情影響名牌休閒鞋下殺1.5折　2雙500元有找衝買氣

瘦肉精美豬「混廚餘餵豬」恐增風險　陳吉仲：完全不會受影響

雲林社福團體領到陸製「防塵口罩」　縣府：為避免誤會暫停發送

客戶拉貨力道強勁！鈞興-KY 8月營收飆1.98億元　續攻歷史單月新高

小米「GaN充電器Type-C 65W」來了！「小米返校季」優惠開跑

騎士停紅燈1分鐘滑2次手機　檢舉達人連拍！挨罰2千喊「太可怕」

做「壞事」叫聲像被鬼拖走　嗨翻女：你X個逼！快高潮惹

國際熱門新聞

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

金與正消失45天出事了？南韓曝關鍵觀察時間點

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

金與正神隱一個月　外界猜已被架空

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

台女在星國不戴口罩對保全打噴嚏判11周監禁

台防疫經驗首登法參議院　議員狂讚

中印再對峙相距200m！印占3戰略陣地

馬桶噴蟒蛇咬下體　濺血送醫縫針

流感新冠雙重感染　南韓首次出現

日森林驚見「廢棄UFO」！攝影師大膽潛入

中印械鬥畫面曝！解放軍拿新武器「大薙刀」

美股收紅　那斯達克指數上漲2.71%

更多熱門

相關新聞

男神濾鏡開過頭　慘撞臉蛇精男！

男神濾鏡開過頭　慘撞臉蛇精男！

今年50歲港星陳浩民，因為外型俊美，過去曾演過《天龍八部》、《活佛濟公》等戲劇，還被封為「古裝男神始祖」。已經年過半百的他，近年把事業重心轉向大陸，除了持續投入戲劇，還跟上社群網路潮流，當起了抖音網紅，與老婆蔣麗莎一起在抖音上當起帶貨網紅，與網友搏感情做生意。不過他最近在抖音與網友互動時，可能是濾鏡開太強，修臉修過頭，下巴變得超Ｖ，被部分網友指他的臉修到撞臉蛇精男。

營養師警告「培根不是肉」網驚：根本在喝油

營養師警告「培根不是肉」網驚：根本在喝油

2男陳屍飯店　家屬慟赴台中辦後事

2男陳屍飯店　家屬慟赴台中辦後事

戀屍噁男性癖曝光　不雅照竟達15萬張

戀屍噁男性癖曝光　不雅照竟達15萬張

偷錢不認還立誓「生兒沒屁眼」　下場超淒涼

偷錢不認還立誓「生兒沒屁眼」　下場超淒涼

關鍵字：

Carl Thomas MorganKik Messenger周刊王

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

在家穿鞋被眼鏡蛇咬…男嚇奔出門

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面