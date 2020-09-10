早上10點都還要開燈　舊金山大火橘紅煙霧「血染天空」

▲舊金山美西時間9日造成「血染天空」的景象。（圖／路透，下同）

記者謝欣辰／綜合報導

舊金山美西時間9日一早，籠罩橘紅色煙霧像血染天空般，民眾起床「揉揉眼睛，以為還是夜晚」，即使空氣品質正常，受到百里遠的野火帶來的煙塵影響，特殊異象洗版社群平台，「天氣好奇怪，整個天空橘紅色，好像世界末日。」

據ABC7新聞報導，「別指望今天有白天，天色只會越來越暗。」，因風勢轉向，把野火的煙塵帶到了舊金山以南造成了天空異象，儘管天色暗沈，但是人們在戶外聞不到什麼煙。

氣象學家尼柯（Mike Nicco）解釋，發生在舊金山北邊標特郡（Butte County）名為「熊火」（Bear Fire，暫譯）的火勢在半夜爆發，向空氣中送上很多的灰燼，一陣塵埃雨進入清晨乾淨的空氣中，經過日光的過濾因而產生紅色、橘色和灰色混合的天空色調。

尼柯表示，「海洋層的穩定空氣區域不會上升，因此可以不斷從海洋中抽取更清潔的空氣。」

據《舊金山紀事報》報導，加州大學舊金山分校教授巴麥斯（John Balmes）建議，「待在家裡、關緊窗戶、啟動空氣清淨機。」

連續幾年加州的野火燒不斷，根據專家計算，今年加州野火再創歷史新紀錄，至少燒掉36萬8000英畝，相當於兩個新加坡大的面積。