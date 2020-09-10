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雙手滿是皺紋...老婦仍遭33歲男性侵　她苦嘆：我可以當你祖母了

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記者李振慧／綜合報導

印度近來發生一起駭人聽聞的性侵案件，一名86歲老婦人慘遭一名33歲男子帶到農場多次性侵，事後還遭到恐怖毆打，盡管她不斷哀求「我都可以當你祖母了」，對方仍然繼續施虐，後來她的慘叫聲被附近村民聽見，才終於報警獲救，惡行讓婦女團體痛批，「在印度沒有任何女性是安全的」。

這起事件7日發生在德里納傑夫格爾區(Najafgarh)，婦女團體一開始稱呼受害婦人是90歲，後來證實為86歲。德里婦女委員會主席馬里瓦爾(Swati Maliwal)表示，這名婦人每周一晚間都會在家門口等待送牛奶的人，然而當時一名水管工告訴她，送牛奶的人今天不會來，可以幫忙帶她去附近買牛奶。

老婦人後來被水管工帶到一處農場性侵，對方無視她一再苦苦哀求持續施虐，慘叫聲後來被路過村民聽見，她才終於獲救。馬里瓦爾表示，目睹受害者的傷勢讓她十分心痛，「她的手滿是皺紋，她的故事令人震驚，臉和全身滿是瘀傷，甚至連陰道都在流血，獨自承受著可怕的創傷」。

警方表示，凶嫌來自奇哈沃拉(Chhawla)的一個村莊，初步調查他沒有前科，目前正在核實相關指控，而受害婦人平時與兒子住在一起，事發當時兒子剛好不在家。馬里瓦爾譴責，法律應該要判性侵犯死刑，「從6個月大女嬰到90歲老婦，德里沒有人能獲得安全，受害者身上的傷清楚證明，凶嫌根本就不是人類」，已向最高法院首席法官以及副州長陳情，一定要在半年內幫受害者伸張正義。

▼老婦人慘遭水管工性侵。（圖／示意圖／視覺中國）

▲陝西藍田發生4名小學生性侵女同學事件。（示意圖／CFP）

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