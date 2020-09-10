紐約餐飲業曙光！　古莫：餐廳內用禁令30日解除

▲美國紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）宣布，餐廳內用禁令30日解除。（圖／路透）

記者謝欣辰／綜合報導

美國紐約州長古莫（Andrew Cuomo）美東時間9日宣布，餐廳室內用餐禁令將在30日解除，可容納人數上限為25%。半年來深受疫情打擊的餐飲業見到一絲曙光。紐約市公立學校也將在21日恢復到校上課。許多專家擔心壓制多月的疫情恐在流感季到來時再度回溫，政府不該掉以輕心。

據CNN報導，紐約市曾是全美新冠肺炎疫情最嚴重的城市，官員嚴防疫情捲土重來。紐約州5月中起分10區重啟經濟後，紐約市啟動時間最晚，也是全州經濟重啟階段唯一不開放餐廳室內用餐的地區。

6月下旬起，紐約市餐廳除了外帶與外送，也開始將桌椅擺到人行道與部分車道，戶外用餐成為全新城市景觀。但室內空間閒置，業者為高昂的租金與營運成本傷透腦筋，許多餐廳乾脆永久歇業。

在餐飲業積極遊說下，古莫決定讓紐約市餐廳恢復室內用餐，但可容納人數上限訂在25%，業者也須遵守在大門量顧客體溫、登記聯絡資訊以便實行接觸者追蹤等措施。

全美多地夏季疫情復燃，餐飲業室內用餐被視為是元凶之一。許多在家悶久的紐約客暑期解放，違反社交距離規定在酒吧外群聚作樂，古莫震怒下揚言吊銷違規業者的販酒執照，都使得以餐飲多元著稱的紐約市難以重現往日熱鬧景象。

一個多月來，紐約州新型冠狀病毒篩檢呈陽性比率穩定保持在1%以下，讓古莫有充分理由解禁，紐約市餐廳能在秋季天氣轉涼之際讓顧客入內用餐。古莫說：「由於遵守規定的情況好很多，我們現在可以邁向下一步。」

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）透過聲明表示，新冠肺炎篩檢呈陽性比率如升至2%，他將重新評估恢復餐廳室內用餐的決定。

紐約市從3月中旬就不准餐廳開放室內用餐，禁令即使解除，顧客是否安心入內用餐仍是問題。謝納學院（Siena College）近期民意調查顯示，65%紐約市居民不放心在餐廳室內用餐，不放心進酒吧飲酒的比例則超過70%。