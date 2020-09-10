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美西野火3死…舊金山「暗橘光壟罩」似末日！金門大橋消失煙霧中

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▲▼美國西部加州野火。（圖／路透）

▲加州北部野火讓舊金山被橘紅煙霧壟罩。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

美國西部野火爆發，加州北部與奧勒岡州多處山林陷入火海，《美聯社》報導指出，目前已造成至少3人死亡，數百座房屋遭燒毀。烈火造成的煙霧也讓遠在百哩外的舊金山市區被「橘光」壟罩，詭異的模樣就像世界末日，連知名地標舊金山金門大橋也消失在暗橘色煙霧裡。

▲▼美國西部加州野火。（圖／路透）

▲民眾逃離時遺留的車輛。（圖／路透）

根據《美聯社》報導，加州北部布尤特郡（Butte County）警長霍尼（Kory Honea）表示，他們在郡內2處發現了3個人的遺體，其中一人是在車內被發現，應是在準備撤離時死亡。當地消防官員表示，已經有數百座房屋損毀，逃離的車潮也造成交通大堵塞。

自8月中旬以來，在各處燃起的加州野火已經造成8人死亡，共計3600多座建築損毀，許多珍貴的紅杉樹也被燒毀，內華達山脈沿處的酒莊、社區也都被迫撤離，損失慘重。

▲▼美國西部加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼金門大橋消失在煙霧中。（圖／路透、達志影像／美聯社）

▲▼美國西部加州野火。（圖／路透）

野火造成的煙霧也影響到數百哩外的舊金山市區，灣區民眾在當地時間9日一早發現，整座城市陷入一片暗橘色的煙霧中，整座天空也被照亮成橘紅色。也有人在社群網站上貼出知名地標金門大橋，完全消失在詭異的煙霧的中。

▲▼美國西部加州野火。（圖／達志影像／美聯社）

▲加州甲骨文球場。（圖／達志影像／美聯社）

氣象學家尼柯（Mike Nicco）解釋，這是野火灰燼因「塵埃雨」進入早晨的空氣中，因為陽光照射才讓天空出現這種奇特的色調。該地區已經連續第4周發布空氣預警，刷新連續23天記錄，舊金山灣區空氣品質管理執行主任布羅德本（Jack Broadbent）表示，勞動節周末的熱浪加上野火，整個區域的空氣品質都會很糟。

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