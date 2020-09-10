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喝咖啡惹孽緣！噁男偷記電話號碼「很孤單」騷擾正妹　被告還惱羞

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▲▼前往咖啡廳消費，須在出入名單上登記名字、電話號碼。（圖／達志影像）

▲前往咖啡廳消費，須在出入名單上登記名字、電話號碼。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓政府在新冠肺炎（COVID-19）疫情爆發後，規定店家營業時須讓來訪顧客登記「出入者名單」，寫下真實姓名、聯絡電話等，以求在疫調時能迅速揪出密集接觸者、分析感染途徑。然而最近有不少年輕女子深受其害，在到連鎖咖啡廳消費後，竟然收到來自陌生男子的文字訊息，「我請妳喝酒」、「妳交男友了嗎」，令其感到相當驚恐。

根據韓媒《SBS News》報導，年僅20多歲的女子崔某於6日前往京畿道平澤市某一間連鎖品牌咖啡廳消費，依據首都圈「社交距離防疫」2.5階段規定，即便連鎖咖啡廳只提供外帶、外送服務，前來消費的民眾仍須登記出入者名單，或是用手機掃描QR-Code；不料該女子回家後卻在深夜時分收到一封來自陌生男子的文字訊息。

其上寫道，「請問妳是崔XX小姐嗎？我是看出入者名單後才知道妳的，我很孤單寂寞覺得冷，我可以請妳喝一杯燒酒！呵呵。」

崔女覺得十分驚恐，認為個人資訊已透過出入者名單外洩，因此不斷向對方問道，明明兩人素昧平生，到底是透過何種方式取得連繫的。

崔女接受媒體採訪時表示，「凌晨突然有陌生男子傳奇怪的騷擾訊息，難道不會感到害怕嗎？我感到十分不安，怕之後他會直接與我碰面。當時咖啡廳明明就只有工讀生一個人，我根本不知道這個男的到底是誰。」

根據韓媒《亞細亞經濟》，崔女持續受到該男子騷擾，不得以下向警方報案，並將男子持續騷擾的對話過程與訊息內容分享在知名網路論壇。

該名男子向崔女表示，「這也算是一種緣分啊！如果妳無聊的話，我們可以見一面嗎？妳幾歲呢？」

該男子透過警方得知遭崔女提告後，反而惱羞成怒罵道，「我收到警察署的通知，請妳撤回告訴！我對騷擾妳一事致歉，我根本從沒打電話給妳啊！我不是已經道歉了嗎？」

▲▼陌生男子持續傳送訊息騷擾崔女。（圖／翻攝自網路論壇）

▲陌生男子持續傳送訊息騷擾崔女。（圖／翻攝自網路論壇）

眼見崔女已讀不回，該男子更是著急，「我活了那麼久還是第一次碰到這種事耶！妳還不趕快撤告嗎？平澤市松炭地區很小，我在那已經住了5年，妳這樣讓我也覺得很難堪。難道大韓民國男人才傳了幾次訊息而已，妳就需要把事情搞到這個地步嗎？」

警方告訴崔女，由於該男子並未傳送裸露或帶有性暗示的照片、或是持續在對話中談及性犯罪等內容，因此無法以「個人情報保護法」提告。

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