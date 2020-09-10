防陸生竊密！　美撤銷1000名「與軍方有關」中國公民簽證

▲美國截至9月已撤銷了超過1000名中國公民的簽證。（示意圖／路透社）

記者張寧倢／綜合報導

美國國務院發言人歐塔加斯9日表示，截至8日，已有1000多名中國公民，被認定有竊取美國軍事或學術研究的疑慮，而遭撤銷簽證。國土安全部代理部長沃爾夫坦言，封鎖的對象是針對與軍事戰略有聯繫的中國學生和研究人員。

根據《路透社》報導，在微信聊天室中，將近50名持有F-1學生簽證的中國研究生和大學生表示，收到了美國駐北京大使館或美國駐中國領事館的電子郵件，通知他們如果想去美國，就必須申請新簽證，其中許多人主修科學、科技、工程和數學，也有人說自己與解放軍有聯繫。

▲因疫情影響美國今年於秋季學期返校開學的中國學生人數減少。（示意圖／路透社）

歐塔加斯（Morgan Ortagus）透露，此措施是根據川普5月29日為回應中國遏制香港民主運動而宣布，因部份中國學生和研究人員被北京利用來竊取美國科技和智慧產權，將限制這些對象入境的聲明，「不合格的『高風險』研究生和學者，只占一小部分，至於未協助中國共產黨達成軍事目標的合法者，將繼續受到美國歡迎。」

沃爾夫（Chad Wolf）指稱，中國對美國有不正當工商業行為與間諜，包括試圖竊取新冠病毒研究成果，並濫用學生簽證來利用美國學術界，為防止他們竊取或挪用，華盛頓正在封鎖簽證，此外「美國還要防止中國虐待、奴役勞工生產的商品進入市場，要求中國尊重每個人的固有尊嚴。」

對此，中國曾在六月表示，堅決反對美國限制中國學生赴美學習的任何舉動，並敦促華盛頓需作出更多增進相互交流、了解的行動。

據《路透社》調查，儘管今年新冠肺炎疫情影響了陸生於秋季學期返校，但仍有36萬名中國公民在美學習，每年的經濟活動約為140億美元（約新台幣4080億元），其中大部分來自學雜費，為美國大學帶來了可觀的收入。

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