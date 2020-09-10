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小蘇菲撫養權判決　生父「花一棟房子錢打官司」勝訴

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▲▼#StandWithSophie。（圖／翻攝自TikTok／@rightrocks）

▲經過5年的努力，麥克終於取得兒女的監護權。（圖／翻攝自TikTok／@rightrocks）

記者葉睿涵／綜合報導

推特熱門hashtag「與蘇菲同在」（#StandWithSophie）小主角，美國德州9歲小蘇菲哭訴遭母親未婚夫性侵的影片在網路瘋傳引發熱議後，法官最近對其父母的監護權有了新的判決，蘇菲的父親麥克（Michael Long）將擁有蘇菲與她兩個弟弟的全部撫養權。麥克表示，這場官司已經耗去了他所有的錢，他甚至將買房子的錢都用來打官司了。

據《每日郵報》報導，法院對蘇菲的撫養權有了新的判決。在11月份的下一輪審判前，麥克將擁有蘇菲與她兩個弟弟的全部撫養權，讓麥克與前妻長達5年的撫養權爭奪戰終於暫時告一段落。

不久前，麥克在網上公佈一段蘇菲在監護權轉移時，尖叫哭訴遭母親未婚夫性侵的影片。該影片引起了網路熱議，還有人為她發起「與蘇菲同在」（#StandWithSophie）活動，希望透過網路聲量讓法院關注蘇菲的心聲，讓她能回到父親的身邊。

▲▼#StandWithSophie。（圖／翻攝自Facebook／We Stand with Sophie）

▲影片上傳後，#StandWithSophie 獲得廣大網友支持。（圖／翻攝自Facebook／We Stand with Sophie）

麥克在接受《每日郵報》採訪時表示，他與再婚妻子，考特尼（Kourtney）對於蘇菲的遭遇充滿愧疚，他們每天晚上都因為擔心蘇菲與母親同住時，會遭遇不幸而無法入眠。他也指出，他在初期會失去孩子的撫養權是因為蘇菲的母親聘請了律師；這場長達5年的官司已經耗去了他所有的錢，「我甚至將買房子的錢都用來打官司了。」

提起他所拍攝的那段影片，麥克坦言，他其實一點都不希望女兒如此「私密」的影片被曝光，可是他已經走投無路，只能藉著網路聲量讓這個案件被認真對待，「這是我一生中最無助的時刻。我的女兒在為自己的生命痛哭，而我只能坐在駕駛座拍攝這一切。」

在麥克爭取監護權初期就一直陪在他身邊的考特尼也指出，他們親眼見證蘇菲從一個天真可愛的小女孩，到經歷性侵後變得自卑與不安，真的很讓人心疼，「每次只要有人下指導棋，或認為讓孩子走出性侵並不難的時候，我就覺得噁心，我不明白為什麼大家要一直把蘇菲放回『那群狼』的身邊。」

蘇菲之前在父親家小住期間曾多次向考特尼投訴私處疼痛，她隨後被安排接受性傳播疾病檢測與細菌感染的治療。醫護人員在調查後判定蘇菲「可能曾遭性侵」。蘇菲與兩個弟弟將在父親的安排下，在今秋轉入父親家裡附近的學校就讀。

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