人權問題再掀熱議　160個NGO聯署促取消北京冬奧主辦權

▲人權組織要求取消北京2022年冬奧會的主辦權。（圖／翻攝自北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會）

記者葉睿涵／綜合報導

超過160個人權組織聯署去信國際奧林匹克委員會（IOC）主席，呼籲他重新考慮授予北京2022年冬季奧運會的主辦權。信中指出，2008年的北京奧運提升了中國政府的聲望，讓他們敢於侵犯少數民族的人權；再將冬奧主辦權交到他們手上，將導致奧運的精神與聲譽受損。

據CNBC報導，中國政府的「香港國安法」與「新疆人權問題」引起越來越多的國際反彈，有160多個人權組織在8日聯署致信IOC主席，希望他考量中國的人權紀錄，重新考慮授予北京2022年冬季奧運會的主辦權；這是人權組織迄今對國際喊話規模最大的一次。

他們在信中表示，2008年北京奧運會的成功，提升了中國政府的聲望，讓他們有勇氣侵犯少數民族的人權；國際奧林匹克委員會必須了解，如果完全忽視中國境內日益嚴重的人權危機，堅持將冬奧的主辦權交到他們手上，將有損奧運精神與奧運會的聲譽。

▲人權組織致信IOC主席巴赫，認為中國的行徑與奧林匹克精神相違背。（圖／翻攝自北京2022年冬奧會和冬殘奧會組織委員會）

法新社報導，另外還有321個來自全球各地的人權組織與公共團體，聯署要求聯合國成立獨立機制，處理中國政府在香港、西藏和新疆等侵犯人權的行為。信中宣稱，中國打壓人權捍衛人士以及進行全球性的資訊監控與審查，已經嚴重侵犯了全體人類的人權，「國際社會不能再繼續坐視不理，任由中國政府踐踏人權」。

中國外交部發言人趙立堅反駁，這些聯署將體育政治化，是違背了奧林匹克精神的；而且聯署中對於中國的指控，內容「毫無根據」且「不值得反駁」，中方對此堅決表示反對。美聯社指出，中國2008年北京奧運前因「西藏事件」引發暴力抗議事件可能重演。

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