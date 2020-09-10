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人畜共患疾病機率增！全球68%野生動物消失　拉美、加勒比最嚴重

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▲肯亞焚燒象牙、犀角等野生動物製品，目的是要遏阻屠殺大象和犀牛的盜獵行徑。（圖／達志影像／美聯社）

▲肯亞焚燒象牙、犀角等野生動物製品，目的是要遏阻屠殺大象和犀牛的盜獵行徑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

全球最大的環保組織「世界自然基金會」（WWF）於9日的最新報告中指出，全球野生動物數量急遽減少，50年內平均下降近70%，最嚴重的「拉丁美洲和加勒比地區」更有超過90%的動物消失，是數百萬年來從未見過的情況，並指出，人類活動與消耗是主因。

根據《CNN》報導，WWF發布的《2020年地球生命報告》評估了從1970年到2016年期間，將近4400種、總計2萬1000隻受監控的哺乳類、鳥類、魚類、爬蟲類和兩棲動物的減少情況，全球平均下降了68%。

以棲息地來看，淡水物種受到巨大影響而下降84%；以地區來看，則是以拉丁美洲和加勒比地區的動物消失得最為嚴重，平均下降了94%。

▲印度92頭野生動物死於水災。（圖／路透社）

▲淡水生態系的野生動物數量快速減少，每年平均下降4%。（圖／路透社）

報告指出，土地利用的變化是造成生物多樣性喪失的主要因素，光是改用於農業的土地，就佔全球森林砍伐的80％，佔淡水使用量的70％。尤其是將雨林開發為耕地後，歐洲、中亞、北美、拉丁美洲、加勒比和非洲的雨林就損失了一半以上。

然而，龐大的糧食系統釋放了全球29％的溫室氣體，人們所使用的過多土地和水，改變了棲息地的同時，卻消滅了70％的陸地生物多樣性和50％的淡水生物多樣性，許多物種根本無法在這些強加的新條件之下生存。

▲▼英國格洛斯特郡濕地野生動物保護區六隻安第斯火烈鳥因連日高溫睽違15年再度誕下無精蛋。（圖／達志影像／newscom）

▲自工業革命以來，全球消失了85%的濕地，圖為英國格洛斯特郡濕地野生動物保護區的安第斯火烈鳥。（圖／達志影像／newscom）

報告顯示，淡水生物多樣性的下降速度最快，自1970年開始每年平均下降4%。WWF首席科學家瑞貝卡（Rebecca Shaw）表示，工業革命以來，全球85%的濕地已經消失，「主要是因為我們在河流上築壩，還有淡水資源被用於生產糧食，來養活日益增加的人口。」

據WWF指出，為了滿足21世紀的生活方式，目前的資源消耗已超過地球生物承載力的1.56倍，約有100萬個物種受到威脅，它們將在未來幾十年或幾個世紀內滅絕。

▲墨西哥對海龜早已訂立永久的保育措施，包括以刑法懲罰捕殺行為、拖網漁船必須要安裝海龜的逃脫器，還設置了保護產卵區。（圖／達志影像／美聯社）

▲墨西哥對海龜早已訂立永久的保育措施，包括以刑法懲罰捕殺行為、設置保護產卵區。（圖／達志影像／美聯社）

WWF美國CEO羅伯茲（Carter Roberts）表示，棲息地的破壞未來可能導致更多流行病出現，例如從動物傳染給人類的人畜共患疾病，氣候變化很快將成為物種減少的一個關鍵驅動因素，「我們正在毀滅物種，但同時也在加劇氣候變化，像COVID-19（新冠肺炎）等人畜共患疾病的風險就會增加。」

瑞貝卡認為，野生動物在人類供應鏈上停留的時間越長，野生動物疾病蔓延到人類的風險就越大，「面對大流行病的威脅，我們像在玩俄羅斯輪盤般地正在下賭注，而最終我們會徹底輸掉，COVID-19只是一個開始。」

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