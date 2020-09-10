人畜共患疾病機率增！全球68%野生動物消失　拉美、加勒比最嚴重

▲肯亞焚燒象牙、犀角等野生動物製品，目的是要遏阻屠殺大象和犀牛的盜獵行徑。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合報導

全球最大的環保組織「世界自然基金會」（WWF）於9日的最新報告中指出，全球野生動物數量急遽減少，50年內平均下降近70%，最嚴重的「拉丁美洲和加勒比地區」更有超過90%的動物消失，是數百萬年來從未見過的情況，並指出，人類活動與消耗是主因。

根據《CNN》報導，WWF發布的《2020年地球生命報告》評估了從1970年到2016年期間，將近4400種、總計2萬1000隻受監控的哺乳類、鳥類、魚類、爬蟲類和兩棲動物的減少情況，全球平均下降了68%。

以棲息地來看，淡水物種受到巨大影響而下降84%；以地區來看，則是以拉丁美洲和加勒比地區的動物消失得最為嚴重，平均下降了94%。

▲淡水生態系的野生動物數量快速減少，每年平均下降4%。（圖／路透社）

報告指出，土地利用的變化是造成生物多樣性喪失的主要因素，光是改用於農業的土地，就佔全球森林砍伐的80％，佔淡水使用量的70％。尤其是將雨林開發為耕地後，歐洲、中亞、北美、拉丁美洲、加勒比和非洲的雨林就損失了一半以上。

然而，龐大的糧食系統釋放了全球29％的溫室氣體，人們所使用的過多土地和水，改變了棲息地的同時，卻消滅了70％的陸地生物多樣性和50％的淡水生物多樣性，許多物種根本無法在這些強加的新條件之下生存。

▲自工業革命以來，全球消失了85%的濕地，圖為英國格洛斯特郡濕地野生動物保護區的安第斯火烈鳥。（圖／達志影像／newscom）

報告顯示，淡水生物多樣性的下降速度最快，自1970年開始每年平均下降4%。WWF首席科學家瑞貝卡（Rebecca Shaw）表示，工業革命以來，全球85%的濕地已經消失，「主要是因為我們在河流上築壩，還有淡水資源被用於生產糧食，來養活日益增加的人口。」

據WWF指出，為了滿足21世紀的生活方式，目前的資源消耗已超過地球生物承載力的1.56倍，約有100萬個物種受到威脅，它們將在未來幾十年或幾個世紀內滅絕。

▲墨西哥對海龜早已訂立永久的保育措施，包括以刑法懲罰捕殺行為、設置保護產卵區。（圖／達志影像／美聯社）

WWF美國CEO羅伯茲（Carter Roberts）表示，棲息地的破壞未來可能導致更多流行病出現，例如從動物傳染給人類的人畜共患疾病，氣候變化很快將成為物種減少的一個關鍵驅動因素，「我們正在毀滅物種，但同時也在加劇氣候變化，像COVID-19（新冠肺炎）等人畜共患疾病的風險就會增加。」

瑞貝卡認為，野生動物在人類供應鏈上停留的時間越長，野生動物疾病蔓延到人類的風險就越大，「面對大流行病的威脅，我們像在玩俄羅斯輪盤般地正在下賭注，而最終我們會徹底輸掉，COVID-19只是一個開始。」