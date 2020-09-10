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不畏川普制裁威脅　7成美國企業不願從中國撤廠

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▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）揚言，將制裁在中設廠的美國企業。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

美國總統川普一再對外強調，中美貿易脫鉤並不會造成美國的損失，並揚言制裁在中國設廠的美國企業。但僅4%的美國企業有意遷廠回美國，高達70%的企業選擇無視川普的威脅。

《金融時報》報導，川普在本周重申，對於將世界兩大經濟體脫鉤的熱情。他說，如果我們不和中國做生意，我們也不會損失數十億美元。我們能讓美國成為世界製造業的超級大國，並停止我們對中國的依賴。

不過，根據上海美國商會的調查，即使面臨川普的威脅，仍有七成廠商不願從中國撤廠。上海商會主席季愷文（Ker Gibbs）在周二表示，中國的經濟在年初受到新冠疫情打擊而重創，但它的恢復速度很快，美國企業仍視中國消費市場是個很大的機會。

調查顯示，中美關係惡化是美國公司現在最在意的問題。該議題受重視程度首度超越中國經濟成長、國內競爭案和知識財產權的保護等議題。加上疫情導致兩國情勢緊張，當地企業的競爭，和中國規章的不確定性，都讓美國企業在中國的營運更加困難。

疫情趨緩後，中國經濟有大反彈的跡象，且復甦速度明顯大於美國。中國海關總署表示，中國8月的經濟成長率和去年同期相比成長了10%。近幾個月來，中國的出口總額激增，占比達全球的17％以上，和2019年的不足14％相比，有顯著成長。

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