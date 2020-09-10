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出社會12年存款60萬！15歲開始「打拼養家」　他知足：不需要羨慕

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工作,職場,加班,孤單,男性（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO認為，每個人的人生本來就不一樣，不需要比較，不需要羨慕。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

現代年輕人常被認為是草莓族、抗壓力低又沒有責任感，但這名男網友卻跌破眾人的眼鏡，15歲就開始在外工作，撫養年邁的奶奶。國一開始就在郵局定存，6年後領出20萬，但當時全都拿去付奶奶的醫藥費；如今27歲存款已有60萬，雖然沒車沒房但他卻很知足，「每個人的人生本來就不一樣，不需要比較也不需要羨慕」。

原PO在臉書「爆廢公社」發文，看到很多人在討論關於存款多少的問題，認為「沒什麼好比較的」。他15歲時開始出外工作，薪水要支付房租、油錢、伙食費、保險等等，還要照顧80歲的奶奶，扣掉支出後所剩下的錢不多，「我這個人沒有什麼生意的頭腦，也不會理財，從國一開始我簽了郵局的定存六年，把零用錢存下來，一個月存三千塊 。」

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高三那年他剛好領出定存的20萬，但是因為奶奶身體出狀況，便拿去支付醫藥費，「有時候很多事情就是運氣問題而已，有些人天生就出生在富貴人家，但有些人從小就得自己努力，我到現在27歲了，存款60萬沒房沒車，出社會十二年就這些。」

▲▼工作,上班,SOHO,租屋,房客,宅男,上網,玩電腦,設計師,窗戶。（圖／Pixabay）

▲原PO鼓勵廣大男性們，「不用因為存款低而感到自卑」。（示意圖／Pixabay）

對即將到來的30歲，以及未知的未來原PO也會感到徬徨，但是他認為，「說真的那又怎麼樣呢，有時候也不能改變什麼，至少我按部就班的照著我自己的方式活著」。他也鼓勵男生們，不用因為存款低而感到自卑，「又不是全世界的女生都在意這些，如果你有顆肯努力的心，那倒也無妨，每個人的人生本來就不一樣，不需要比較，不需要羨慕，能力所及在自己的世界快樂負責任的活下去就好。」

如此激勵人心的話語，令網友們大讚「年輕人不簡單」，「有餘即是有福」、「只要能夠工作都不會窮的加油」、「靠己之力在社會上立足，讚」、「男人的安分穩定及認真上進，比存款多少更重要」、「真的不是所有女生都那麼在意的，也是很多女生願意跟男生一起打拼，雙方都付出才會踏實」、「身體健康，家人在旁才是最大的財富」。

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