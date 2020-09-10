　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1.3萬人擠爆2千人營地！歐洲最大難民營一夜燒光　希臘進入緊急狀態

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲希臘,難民,勒斯博島,Lesbos,難民營。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘勒斯博島（Lesbos）莫里亞難民營（Moria Camp）於9日凌晨發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

歐洲規模最大、位於希臘勒斯博島（Lesbos）的莫里亞難民營（Moria Camp）於9日凌晨發生大規模火勢，一夜間遭到徹底燒毀，雅典當局緊急派遣救災人員，宣布進入緊急狀態。該營地僅能容納2200人，卻收容近1.3萬難民，長期因惡劣、擁擠的生活環境遭到詬病，如今又發生大火，被雅典官員形容是「前所未有的人道主義危機」。

綜合CNN、《衛報》報導，火勢因強風迅速蔓延，壟罩整個營地，飽受驚嚇的難民們在濃厚黑煙與塑膠燃燒的惡臭中驚慌竄逃，其中一些人跑入周遭的濃密橄欖臨中。惡火肆虐以後，居住設施遭到嚴重破壞，帳篷被燒毀，各種箱子與櫃子也呈現焦黑，難民營的一切彷彿不復存在。

▲希臘,難民,勒斯博島,Lesbos,難民營。（圖／路透）

▲難民營幾乎被燒個精光。（圖／路透）

消防員研判，至少3處發生火勢，意味著有人蓄意點火。北愛琴海消防局局長塞菲洛普洛斯（Konstantinos Theofilopoulos）向《希臘廣播電台》（ERT）表示，同仁們奮力滅火時，遭遇難民扔擲石頭抵抗。

當局在營地附近設置總長6英里的封鎖線，避免難民進入島上的港口城鎮米蒂利尼（Mytilene）。數千名男人、女人與孩童帶著僅有的家當，在主要道路兩旁列隊，等待救援與緊急避難所，還有警力在場站崗，維護秩序。

希臘移民副部長庫穆塔斯科斯（Giorgos Koumoutsakos）表示，難民營已經被完全摧毀，雖然「奇蹟」似地無人傷亡，但也導致「數千人無家可歸」。他也透露，火勢似乎起因於難民對於封鎖措施延長「感到不滿的結果」，但如今防疫控制前景更加嚴峻。

▲希臘,難民,勒斯博島,Lesbos,難民營。（圖／路透）

▲大火導致數千人無家可歸，不僅加劇難民收留問題，也引發疫情擴散的擔憂。（圖／路透）

大火發生以前，莫里亞難民營至少36人確診，當局9日下午坦承，目前僅成功掌握其中8人行蹤，當地島民擔心疫情爆發。米蒂利尼市府也表示，火災過後難民四散，非常擔心感染率飆升。

當局傍晚宣布，大約1000名殘疾或健康不佳的難民將先被安置在一艘渡船上。移民部長米塔拉奇齊（Notis Mitarachi）宣布，2艘海軍戰艦10日將抵達，提供3500頂帳篷與臨時避難所，並宣布雅典將推動成立「封閉」的集中營地，更加密切監控難民，但遭外界抨擊。歐盟表態將資助400名沒有大人陪伴的未成年難民轉移到希臘本島。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在全國演講中，宣布進入為期4個月的緊急狀態，這意味著動員「國家資金與全國力量協助」救援工作。他表示「認知到困難情勢」，也對於大火表達悲痛，「但沒有任何事情可以當成針對健康檢查的暴力反應之藉口」。

米佐塔基斯承諾提供「合適的帳棚」安置群眾，但也表示，難民仍被禁止離開島嶼。他也再度提及，希臘在處理移民潮的「歐洲問題」方面，已經承擔「過重的負擔」。

▲希臘,難民,勒斯博島,Lesbos,難民營。（圖／路透）

▲莫里亞難民營長期因惡劣生活條件而遭抨擊。（圖／路透）

莫里亞難民營2015年成立，收容來自阿富汗、敘利亞、伊拉克、巴基斯坦與西非的戰火難民，被視為歐洲難民潮的前線，但也長期因過度擁擠、衛生低落的生活條件引發國際批評與公憤，居民一直抗議，希望轉移至希臘本島。此外，由於疫情擔憂，當地3月起一直處於封鎖狀態。

人道援救組織多次形容莫里亞難民營是「歐洲共識的一大汙點」，其中30多個團體9日聯合呼籲歐盟領袖「比以往任何時候更大力分擔接收、支援難民的責任」。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）稱此事件是「人道主義災難」，呼籲歐盟夥伴盡快合作，提供幫助，「包括將難民分配送往願意接收的歐盟國家」。

►秋天就要出去玩！清境佛羅倫斯下殺2.7折

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
台女在新加坡不戴口罩「朝保全打噴嚏」　超慘下場曝光
快訊／新增1例境外移入　男子印尼返台染疫和案492同班機
20億富豪「睡完6女星」47歲猝逝！荒淫床事全爆：花上億睡誰
快訊／30年「家樂福南港店」確定熄燈　粉專突關閉！業者30字
快訊／國家隊第2家假MIT混陸製口罩　豪品老闆200萬交保
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

首場辯論會不到3周！　川普「0演練」拒正式準備：反正拜登會口吃

遇上恐怖情人！　她提分手竟遭「剁下左手掌」潑酸溶臉慘毀容

驚爆被擄18hrs！白俄反對派領袖在烏克蘭邊境「撕毀護照」拒驅逐

9歲小弟海灘玩沙竟遭「骯髒針筒刺破手指」！爸嚇瘋：好怕感染HIV

美國制裁傳言滿天飛！　中芯國際「股價暴跌23％」市值蒸發1170億

砸「9237萬納稅錢」翻修別墅被砲轟！　哈利梅根：已全額償還

日本自民黨「黨魁選舉」開跑！菅義偉等3人登記　4大焦點成戰場

印度狂禁中國App！他「不能吃雞」太鬱悶　鄰破門驚見屍體懸掛吊扇

白俄羅斯反對派領袖失蹤　目擊者驚爆：當街被「蒙面人士」擄走！

加州森林大火狂燒「200人驚困露營地」！　直升機深入火海救援

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

《我的婆婆》Darren遭劉品言慫恿搶經營權　挖鼻屎講道理再吃下去...鍾欣凌氣炸!!!

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

台女在新加坡不戴口罩「朝保全打噴嚏」　今被判11周監禁

彭博：中梵將續簽主教任命協議　延長2年期限

1.3萬人擠爆2千人營地！歐洲最大難民營一夜燒光　希臘進入緊急狀態

萬聖節不准上街要糖！洛杉磯防疫新規　禁止「不給糖就搗蛋」活動

斬首示眾！川普爆料：金正恩曾和我分享「砲決」姑丈的精彩過程

平均年薪439萬！亞馬遜招募3.3萬個職缺…還有20周育嬰假！

76歲女作家告川普「更衣室壓牆性侵」！司法部卻破天荒幫辯護

雙手滿是皺紋...老婦仍遭33歲男性侵　她苦嘆：我可以當你祖母了

防陸生竊密！　美撤銷1000名「與軍方有關」中國公民簽證

瀑布旁拍美照卻成她「最後身影」　未婚夫目睹墜崖瞬間：我心好痛

美國務次卿17日訪台！指揮中心公布檢疫規格「比照美衛生部長」

只開4天、限量30碗！街頭神秘拉麵店　昆布水沾麵＋爆嫩叉燒超邪惡

解放軍黃海實彈演習「2天變5天」　9/10到9/12禁駛區域曝光

快訊／北市松山區火警！警消救出母女…「女兒被嗆暈倒門口」送醫

王心凌被網友問「過氣」　變臉撥髮...10字超霸氣回應！

七種肉類隨你吃！新北高CP值牛排吃到飽　煙燻嫩烤豬軟肋入口即化

陳時中說的未爆彈就是豪品！指揮中心公布最新調查情況

爸牽車載小孩上課　男子埋伏竄出「猛攻要害」滿頭血...嫌犯接應逃

亞洲少棒賽延到明年　亞青打不打月底定案

剛參加完葬禮　黑豹女友揭心聲「生命先放棄了他」惹淚崩

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

金與正消失45天出事了？南韓曝關鍵觀察時間點

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

金與正神隱一個月　外界猜已被架空

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

6惡犬包圍　男遭分食爆血慘死

台防疫經驗首登法參議院　議員狂讚

中印再對峙相距200m！印占3戰略陣地

馬桶噴蟒蛇咬下體　濺血送醫縫針

流感新冠雙重感染　南韓首次出現

日森林驚見「廢棄UFO」！攝影師大膽潛入

美股收紅　那斯達克指數上漲2.71%

中印械鬥畫面曝！解放軍拿新武器「大薙刀」

她「從小遭虐」卻被逼照護　崩潰摀死失智嬤

更多熱門

相關新聞

即／希臘規模4.3地震　雅典搖晃

即／希臘規模4.3地震　雅典搖晃

歐洲地中海地震中心觀測，希臘雅典附近當地時間下午6時07分發生規模4.3地震，震央位置在北緯38.18度、東經23.99度，震源深度7公里。據稱雅典市區能感覺到明顯搖晃。

下半身被捲入螺旋槳　游泳女身亡

下半身被捲入螺旋槳　游泳女身亡

希臘塑膠回收廠大火　黑煙籠罩雅典

希臘塑膠回收廠大火　黑煙籠罩雅典

一天偷渡百人　英國被要求接收難民

一天偷渡百人　英國被要求接收難民

火燒後水淹　希臘尤比亞島暴雨7死

火燒後水淹　希臘尤比亞島暴雨7死

關鍵字：

希臘難民勒斯博島Lesbos難民營

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

不給帶貓！女全裸大鬧World Gym健身房　

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

阿嬤沒口罩被司機趕！陳凱倫轟：道德良心？

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

男高生「仗勢脅迫」性侵女同學2年　父親職業曝

女大生跳樓遺體超完整！殯葬業者解衣愣住了

女子喝酒遭性侵　竟遭愛人背叛

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面