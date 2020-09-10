1.3萬人擠爆2千人營地！歐洲最大難民營一夜燒光　希臘進入緊急狀態

▲希臘勒斯博島（Lesbos）莫里亞難民營（Moria Camp）於9日凌晨發生大火。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

歐洲規模最大、位於希臘勒斯博島（Lesbos）的莫里亞難民營（Moria Camp）於9日凌晨發生大規模火勢，一夜間遭到徹底燒毀，雅典當局緊急派遣救災人員，宣布進入緊急狀態。該營地僅能容納2200人，卻收容近1.3萬難民，長期因惡劣、擁擠的生活環境遭到詬病，如今又發生大火，被雅典官員形容是「前所未有的人道主義危機」。

綜合CNN、《衛報》報導，火勢因強風迅速蔓延，壟罩整個營地，飽受驚嚇的難民們在濃厚黑煙與塑膠燃燒的惡臭中驚慌竄逃，其中一些人跑入周遭的濃密橄欖臨中。惡火肆虐以後，居住設施遭到嚴重破壞，帳篷被燒毀，各種箱子與櫃子也呈現焦黑，難民營的一切彷彿不復存在。

▲難民營幾乎被燒個精光。（圖／路透）



消防員研判，至少3處發生火勢，意味著有人蓄意點火。北愛琴海消防局局長塞菲洛普洛斯（Konstantinos Theofilopoulos）向《希臘廣播電台》（ERT）表示，同仁們奮力滅火時，遭遇難民扔擲石頭抵抗。

當局在營地附近設置總長6英里的封鎖線，避免難民進入島上的港口城鎮米蒂利尼（Mytilene）。數千名男人、女人與孩童帶著僅有的家當，在主要道路兩旁列隊，等待救援與緊急避難所，還有警力在場站崗，維護秩序。

希臘移民副部長庫穆塔斯科斯（Giorgos Koumoutsakos）表示，難民營已經被完全摧毀，雖然「奇蹟」似地無人傷亡，但也導致「數千人無家可歸」。他也透露，火勢似乎起因於難民對於封鎖措施延長「感到不滿的結果」，但如今防疫控制前景更加嚴峻。

▲大火導致數千人無家可歸，不僅加劇難民收留問題，也引發疫情擴散的擔憂。（圖／路透）



大火發生以前，莫里亞難民營至少36人確診，當局9日下午坦承，目前僅成功掌握其中8人行蹤，當地島民擔心疫情爆發。米蒂利尼市府也表示，火災過後難民四散，非常擔心感染率飆升。

當局傍晚宣布，大約1000名殘疾或健康不佳的難民將先被安置在一艘渡船上。移民部長米塔拉奇齊（Notis Mitarachi）宣布，2艘海軍戰艦10日將抵達，提供3500頂帳篷與臨時避難所，並宣布雅典將推動成立「封閉」的集中營地，更加密切監控難民，但遭外界抨擊。歐盟表態將資助400名沒有大人陪伴的未成年難民轉移到希臘本島。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）在全國演講中，宣布進入為期4個月的緊急狀態，這意味著動員「國家資金與全國力量協助」救援工作。他表示「認知到困難情勢」，也對於大火表達悲痛，「但沒有任何事情可以當成針對健康檢查的暴力反應之藉口」。

米佐塔基斯承諾提供「合適的帳棚」安置群眾，但也表示，難民仍被禁止離開島嶼。他也再度提及，希臘在處理移民潮的「歐洲問題」方面，已經承擔「過重的負擔」。

▲莫里亞難民營長期因惡劣生活條件而遭抨擊。（圖／路透）



莫里亞難民營2015年成立，收容來自阿富汗、敘利亞、伊拉克、巴基斯坦與西非的戰火難民，被視為歐洲難民潮的前線，但也長期因過度擁擠、衛生低落的生活條件引發國際批評與公憤，居民一直抗議，希望轉移至希臘本島。此外，由於疫情擔憂，當地3月起一直處於封鎖狀態。

人道援救組織多次形容莫里亞難民營是「歐洲共識的一大汙點」，其中30多個團體9日聯合呼籲歐盟領袖「比以往任何時候更大力分擔接收、支援難民的責任」。德國外交部長馬斯（Heiko Maas）稱此事件是「人道主義災難」，呼籲歐盟夥伴盡快合作，提供幫助，「包括將難民分配送往願意接收的歐盟國家」。

►秋天就要出去玩！清境佛羅倫斯下殺2.7折