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台股早盤上漲89點　聯發科、台積電開盤漲逾1%

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▲▼台股4/15延續前一日上漲格局，盤中上漲超過百點，盤面一片紅通通。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美國大型科技股周三（9日）交出4個月來最大漲幅，美股全面收高，結束連續3個交易日來的跌勢。台股今日開在12665點，早盤上漲89點，指數暫報12697點。

聯發科（2454）搭上教育筆電Chromebook，將在明年上半年推出6奈米製程的ARM架構處理器，預計將成為聯發科重要的成長動力。聯發科今日將公布8月營收，有望挑戰300億元大關，改寫新猷。聯發科今日開在601元，上漲1.01%。

請繼續往下閱讀...

台積電（2330）今日以432.5元開出，上漲1.29%；鴻海（2317）開在78元，上漲0.13%；大立光（3008）開在3545元，上漲1.14%。

蘋果、微軟等重量級科技股周三普遍上漲，在科技股帶動下，美股全面收高，止住連三天跌勢，其中那斯達克指數反彈2.7%，創下4月29日以來最大單日漲幅。

美股周三表現，道瓊指數上漲439.58點或1.60%，報27940.47點；標普500指數上漲67.12點或2.01%，報3398.96點；那斯達克指數上漲293.87點或2.71%，報11141.56點；費城半導體指數上漲61.00點或2.89%，報2169.61點。

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