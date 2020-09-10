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萬元手機被偷「扒手苦求快拿回去」　失主一通電話結局神展開

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記者黃翊婷／綜合報導

印度西孟加拉邦（West Bengal）發生一起奇葩的竊案，一名扒手4日上午趁著拉胡爾（化名）在甜點店買東西時，偷偷拿走手機，但得手之後，他「研究」2天還是不會使用，就在這個時候，失主打了電話過來，他趕忙接起並拜託對方快點把手機拿回去。

▲▼示意圖,科技,手機,低頭族,滑手機。（圖／123RF）

▲拉胡爾的手機被偷，結局卻令人傻眼。（示意圖／123RF，與本案當事人無關）

根據《新印度快報》報導，這起事件發生在4日上午，拉胡爾發現弄丟價值4萬5000盧比（約新台幣1萬7928元）的手機後，隨即回頭尋找，最終認定應該是在巴爾達曼（Bardhaman）某甜點店購物時，遭人扒走了。

拉胡爾雖然立即向警方報案，但他沒有就此放棄，還找出備用手機試圖打電話，可惜被偷走的手機一直處於關機的狀態。過了2天他還是不死心，再次嘗試撥打電話，沒想到這次居然接通了，而且扒手還一直拜託趕快把手機拿回去，原因是「他不知道要怎麼使用」。

「當我聽到扒手接起電話還說要退還手機，我真的很驚訝。」拉胡爾說，幸好後來在警方的協助之下，順利取回失竊的手機，「他說，他對自己的行為感到很後悔」，考量到手機平安尋回，扒手也已經道歉，他不想繼續追究，最終選擇原諒，還幫忙拜託警方給個機會，希望對方能記取這次教訓，別再觸法。

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