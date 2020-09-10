金與正消失45天！　南韓分析原因：雙十黨慶沒出現就代表出事了





▲金與正身影消失逾月，引起外界揣測。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

南韓媒體指出金正恩胞妹、國家第2號人物金與正，已經在鏡頭前消失逾1個月的時間，讓南韓政府專家們急欲知道金與正當前的動態。另外，南韓官員甚至推測，若北韓10月10日雙十黨慶到來卻仍不見金與正身影，可能就代表她已經出事。

金與正年中風風火火，發表一系列驚人語錄，更下令炸毀開城工業區的兩韓聯絡辦公室，一度曝光相當頻繁，吸引全球媒體及網友注意。然而她7月27日最後一次公開露面，在韓戰停火協定67周年紀念活動上頒發紀念手槍後，就從此消失在公眾視野，與其他仍持續在鏡頭前露臉的北韓官員形成巨大反差。

7月27日至今，只剩17天就滿2個月，遲遲沒看見金與正，讓外界開始對她的行蹤和狀態起疑，而南韓國情院先前指出，金正恩因統治國家壓力甚大，已將部分權力授予胞妹，如今胞妹不見人影更令外界好奇。

南韓官方對此議題仍持保守態度，認為現在不適合做出任何臆測，而國家戰略研究機構外交與安全中心主任申范澈（Shin Beom-chul）表示，金與正的缺席可能與北韓政策顧慮有關。申范澈解釋，外界不斷假設金與正是「第2號人物」、「第一把交椅」、「欽點下屆領導人」，北韓憂心這類訊息可能經由中國傳入北韓境內，撼動金正恩的獨裁權力。

相較金與正的消失，此前因太久沒露面而傳出病倒甚至死訊的金正恩，反倒常常出現，兩者呈現鮮明對比。

韓東國際大學國際政治教授朴遠建（音譯，Park Won-Gon）指出，金與正負責˙北韓對南韓及美國政策，但她的職位似乎尚未啟動。8月底至9月初，北韓東部及南部接連受到3個颱風重創，導致金正恩昨（9日）宣布改變年終項目至修橋補路、災後復原，並下令雙十黨慶前做到一個段落，而當金正恩帶著大批官員視察災區時，金與正卻不再其中。

朴遠建指出今年6月間，南韓脫北者的氣球傳單大舉進入北韓進內，金與正也可能因無法防範好此類事件，觸怒了胞兄，才被迫消失於公眾視野。申范澈認為，今年北韓雙十黨慶正值政黨成立75周年，金與正必定要出席這項重要活動，但若屆時人不見人影，那代表情況不樂觀。