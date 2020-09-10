被記者爆早知疫情會死人！川普自稱美國啦啦隊長：淡化是要降低恐慌

▲川普被爆早知新冠的嚴重性。（圖／達志影像／美聯社）



記者崔子柔／綜合報導

美國資深記者伍華德（Bob Woodward）從去年12月9日到今年7月21日間對川普進行了18次訪問，他的新書「震怒」（Rage）將在15日上市，內容就提到，川普早知新冠疫情的致命性、傳染力，但他仍想淡化處理，因為「不想造成恐慌。」

根據CNN報導，伍華德訪問川普時，都有經過同意錄音，川普在2月7日就表示，「這（新冠病毒）是個致命的東西，太讓人驚訝了」，「它（新型冠狀病毒）會透過空氣傳播，這比接觸傳染麻煩，你不必碰到東西，你光是呼吸空氣就能傳染，所以這是一個非常棘手、需要小心處理的問題，甚至比流感還致命，可能5倍以上。」但川普在該次受訪後的一周左右，又在白宮新聞簡報會上對外表示，「在接下來幾天內，美國的新冠肺炎病例數將趨近於零。」

Trump tells Woodward he played down the threat of the coronavirus.

"I wanted to always play it down. I still like playing it down because I don't want to create a panic."



He also tells Woodward that "plenty of young people" are vulnerable -- different from his public message pic.twitter.com/fJZUZtJTIv — Manu Raju (@mkraju) September 9, 2020

▲CNN取得的訪問錄音檔。（影／翻攝自推特／Manu Raju）



川普在3月19日的訪問中提到，「我想淡化處理疫情」，儘管當時他已宣布全國進入緊急狀態，他仍表示，「我還是想要淡化處理，因為我不想造成恐慌。」

伍華德新書內容一出立刻成為討論焦點，川普昨（9）日就在白宮召開記者會時反駁，他做的一切都是為了降低美國人民的恐慌，「我是這個國家的啦啦隊長，我愛我們的國家，我不想要人民受到驚嚇」，「我們最不想做的事就是在國內製造恐慌，從任何標準來看，我們都做得很棒。」

伍華德曾揭露水門案，在2018年9月出版「恐懼：川普入主白宮」（Fear : Trump in the White House）一書，該內容累積向川普身邊工作人員大量的訪問，描述川普執政後白宮失能的狀態。「震怒」則被視為「恐懼」的續集。