被記者爆早知疫情會死人！川普自稱美國啦啦隊長：淡化是要降低恐慌

▲川普被爆早知新冠的嚴重性。(圖/達志影像/美聯社)



記者崔子柔/綜合報導

美國資深記者伍華德(Bob Woodward)從去年12月9日到今年7月21日間對川普進行了18次訪問,他的新書「震怒」(Rage)將在15日上市,內容就提到,川普早知新冠疫情的致命性、傳染力,但他仍想淡化處理,因為「不想造成恐慌。」

根據CNN報導,伍華德訪問川普時,都有經過同意錄音,川普在2月7日就表示,「這(新冠病毒)是個致命的東西,太讓人驚訝了」,「它(新型冠狀病毒)會透過空氣傳播,這比接觸傳染麻煩,你不必碰到東西,你光是呼吸空氣就能傳染,所以這是一個非常棘手、需要小心處理的問題,甚至比流感還致命,可能5倍以上。」但川普在該次受訪後的一周左右,又在白宮新聞簡報會上對外表示,「在接下來幾天內,美國的新冠肺炎病例數將趨近於零。」

Trump tells Woodward he played down the threat of the coronavirus.

"I wanted to always play it down. I still like playing it down because I don't want to create a panic."



He also tells Woodward that "plenty of young people" are vulnerable -- different from his public message pic.twitter.com/fJZUZtJTIv