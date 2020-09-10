自殺炸彈客衝索馬利亞首都餐廳　3人慘死包括1幼童

At least three people, including a child, killed in suicide attack inside Mogadishu restaurant https://t.co/PUzjOZPKIG pic.twitter.com/qbShw4nCE1 — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 9, 2020

▲索馬利亞出現自殺炸彈客。（圖／翻攝自推特／半島電視台）



文／中央社摩加迪休9日綜合外電報導

索馬利亞政府發言人表示，一名自殺炸彈客今天走進首都摩加迪休（Mogadishu）一家餐廳自我引爆，造成3人死亡、7人受傷。

法新社報導，索馬利亞新聞部發言人歐瑪（Ismail Mukhtar Omar）說，遭攻擊者鎖定的是摩加迪休國家劇院（Mogadishu National Theatre）附近的「藍天」（Blue Sky）餐廳。

歐瑪表示：「自殺炸彈客的目標是坐在餐廳裡的平民，他走進人群中自我引爆，造成3名平民死亡、7人受傷。」

「爆炸當下我正朝事發地點走去，立刻就到案發現場。死者中有一名非常年幼的孩童。」

目擊者阿里（Kasim Ali）表示：「爆炸非常強烈，我看到有人被緊急送往醫院，其中一些人傷勢非常嚴重。」

目前尚無組織宣稱犯案。但與蓋達（Al-Qaeda）恐怖組織有關的索馬利亞青年黨（al-Shabaab）經常在摩加迪休攻擊平民和政府。