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台灣6大防疫經驗首登法國參議院　議員一聽讚：是我們該學的榜樣

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吳大使志中出席法國參議院「評鑑政府因應武漢肺炎疫情危機之政策及治理」調查委員會聽證會分享臺灣抗疫經驗

今天沒看到吳志中大使與「法國在台協會」主任公孫孟(Jean-François Casabonne-Masonnave)於法國參議院分享臺灣抗疫經驗直播的大家也可以觀看我們製作的簡短影片喔! #TaiwanModel #TaiwanCanHelp

文／中央社記者曾婷瑄巴黎9日專電

法國參議院9日史上首次邀請台灣駐法代表吳志中出席調查委員會聽證會，分享台灣抗疫經驗。吳志中指出，政府與人民的警戒與互信是重要因素，議員則認為台灣是值得學習的榜樣。

法國參議院為了釐清2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情管理，在議長拉謝（Gérard Larcher）的要求下成立調查委員會。有別於一般委員會20名委員的編制，疫情調查委員會由36名委員組成，其重要性與特殊性可見一斑。

此為我國駐法代表史上首度應邀出席參議院聽證會，也是中華民國駐外使節首次正式應邀出席駐在國國會調查委員會聽證，極具歷史意義。

台灣經驗首登法國參議院。（圖／翻攝自Facebook／駐法國台北代表處）

▲台灣駐法代表吳志中。（圖／翻攝自Facebook／駐法國台北代表處，下同）

吳志中向中央社表示：「這是歷史上的首次，參議院從未正式邀請過台灣的代表參加公聽會，從此我們可看到法國和台灣的關係正在明顯改善。這是因為台灣防疫做得非常好，使台灣在歐洲形象大幅改善，這個歷史意義非常重要，我也非常榮幸能代表台灣來法國參議院作證。」

聽證會開始前，會議主席，也是調查委員會副主席沙瓦里（René-Paul Savary）先請共同出席的「法國在台協會」主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）宣誓證明言論之屬實性。

而對吳志中代表，主席則採用「維也納外交關係公約」中外交人員豁免權之規定，豁免吳志中的具結義務，免除宣誓。

吳志中首先以簡潔方式，將台灣防疫策略濃縮為6大重點：2003年對抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）的經驗、立即向世界衛生組織（WHO）提出警告與啟動武漢航班檢疫等警戒措施、中央流行疫情指揮中心的高效率、透明度及人民對政府的信心、提高口罩產能與佩戴口罩政策，以及手機定位等高科技防疫。

公孫孟則因在台生活，得以補充相當具體且確切的措施。他認為台灣防疫最重要的兩個元素，是超前部署以及人民與政府間的互信。

公孫孟指出，在台灣疫情真正爆發之前，從政府到公民，透過企業、地方組織或醫療體系，所有人都準備好了。他重申吳志中所言，「在民主體制中，措施的效率很大程度端視人民對政府的信任」，而指揮中心每日詳細的疫情簡報受到全體人民的關注，「因此衛福部長現在的支持度已經超過80%」。

台灣經驗首登法國參議院。（圖／翻攝自Facebook／駐法國台北代表處）

▲公孫孟讚台灣防疫經驗很獨特。

另外，公孫孟強調台灣早在1月就已發現口罩產量的不足，並向德國採購口罩製造機，而台灣有充足經驗與能力的企業也投入大量製造高品質口罩的行列，這是國家與企業間的合作。

公孫孟說：「每個國家都有自己的經驗與對應方式，台灣成果不是什麼神話，一切其來有自，目標也很合理」。但他也坦言，台灣為了守住疫情，政策相當嚴謹，人民也因無法接受病毒能成功入侵而非常謹慎。他強調，雖然台灣今年經濟為正成長，且只有極低的4%失業率，但「如何保持彈性，是台灣面臨的議題」。

調查委員會3位報告負責人為共和黨醫界重量級參議員德候許（Catherine Deroche）、維爾梅耶（Sylvie Vermeillet）和同樣醫師背景的喬米耶（Bernard Jomier）。

德候許提問關於台灣篩檢與用藥治療的策略。吳志中表示，普篩在台灣也出現爭議，但台灣目前採取針對入境或高風險人員的篩檢，避免出現如德國的醫療超負荷情形。公孫孟則指出，台灣醫療水準高而病例相當少，因此無法提供治療策略的分享。

維爾梅耶則想了解台灣對於振興與失業救濟的政策。吳志中說，政府已宣布撥1兆500億台幣振興經濟；公孫孟和吳志中皆提到台灣消費券的策略與效益，引起現場委員一陣討論。公孫孟接著講到台灣的半導體產業，反而因為疫情與美中衝突而逆勢成長。

台灣經驗首登法國參議院。（圖／翻攝自Facebook／駐法國台北代表處）

▼▲法國議員針對台灣防疫經驗提問。

台灣經驗首登法國參議院。（圖／翻攝自Facebook／駐法國台北代表處）

喬米耶詢問台灣佩戴口罩政策，及台灣經驗如何進一步協助國際社會。公孫孟比較兩國人民對於戴口罩的心態差異，「在台灣戴口罩是保護自己跟保護他人 …在法國戴口罩好像與他人隔絕，但亞洲正好相反，這是作為社會一員的象徵」。

在公孫孟看來，台灣過去的能見度不高，「很多人還是搞不清楚台灣和泰國，但今天大家都知道台灣了，因為台灣的好表現」，台法兩國的科學與研發合作也非常緊密。

最後有參議員詢問，台灣和法國在防疫心態上的最大不同，公孫孟強調：「在台灣，防疫是全體的事情，而法國想的卻是保護自己，防疫沒有所謂個人策略 …重點是共同行動。」

曾參與台灣加入世衛聯署的德候許會後向中央社記者表示，因為知道台灣優異的防疫表現，所以想研究台灣的策略。「台灣的口罩策略與文化在我看來相當重要，在法國口罩論述非常矛盾，一開始說口罩沒用，現在又強制佩戴…台灣是我們應該學習的榜樣」。

她強調台灣應該要能參與世衛，表示「我們面對疫情，這是衛生議題，應該要超越歧見差異」。

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