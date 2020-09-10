零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

▲電子零組件大缺貨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／台北報導

受到疫情影響，今年電腦不管是NB還是PC需求都旺到不行，宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前表示，Chromebook市場需求相當大，宏碁缺貨嚴重，所以現在都照三餐問候代工廠廣達，但還是面臨缺料問題。

林睿閎分析師表示，上半年因為疫情的關係，中小企業實施新的遠距上班型態以及宅經濟發燒，從3月開始原本要送往歐美通路的筆電就已經開始缺貨，各品牌廠趕緊催處供應商加大供貨回補庫存，造成不只Intel的CPU出現缺貨，連電源管理IC、面板驅動IC等零組件都跟著缺料。

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林睿閎指出，下半年又因為日本、歐美的教學需求，像是日本有一個GIGA計畫，本來2023年前要讓中小學生每人有一筆Chromebook筆電，但因為疫情的關係，提前到了2020年來執行，這筆訂單將進2,000萬台的筆電，占了整個筆電市場將進13%的份額，要知道現在NB市場已經很滿了，現在又多了一筆2,000萬台的Chromebook訂單，目前2,000萬台的訂單全部被日本電氣NEC全部拿下，並且由廣達來組裝，面板則由友達、群創來分食，背後的零組件公司也跟著一併搭上這波熱潮。

林睿閎分析，除了友達跟群創為主要面板廠之外，這次面板的大贏家就是光學膜，光學膜是在面板背光模組裡面佔成本為高的材料，而友輝(4933)及光耀(3666)是台灣的光學膜廠，過去光學膜整個市場因為被美國3M跟大陸的康得新，這兩家大廠把持住，所以過去整個光學市場是競爭相當激烈，不過在去年中國大陸康得新因為假帳關係而重組破產，以及今年中國大陸開始去美化的情況下，3M的市場份額已經讓出，這讓台灣的光學膜廠迎來新的商機。

友輝(4933)的客戶包括了友達、群創、日本的SONY跟夏普，以及中國大陸的京東方，友輝8月營收已經突破兩年新高，光耀則是單月營收跟累月營收，都已經創下了12年的新高，在今年光學膜市場重新洗牌的情況下，價格已經不再是紅海競爭，兩家廠商不只營收及毛利都會跟著強勁成長。

另外在電感方面，林睿閎指出，以面板電感為主力的今展科(6432) ，是友達、群創Chromebook筆電的電感元件供應商，目前接單都已經滿載，並且公司還是京東方電感主力供應商之一，今年因為韓系LCD廠從2018年開始陸續淡出LCD領域，轉進OLED，陸廠的京東方自然成為最大的受益者，而利多也反應在今展科的營收上面，今年已經創下歷史新高。

目前今展科一體成型電感產能已經拉升到1,000萬顆以上，而且隨著產品組合優化、以及自動化生產，公司的毛利率已經拉到3成以上，整年度的EPS有機會來到3.5元左右，目前股價位階都不算太高，反而值得投資人留意。