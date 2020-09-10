　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲筆電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲電子零組件大缺貨。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳心怡／台北報導

受到疫情影響，今年電腦不管是NB還是PC需求都旺到不行，宏碁董事長暨執行長陳俊聖日前表示，Chromebook市場需求相當大，宏碁缺貨嚴重，所以現在都照三餐問候代工廠廣達，但還是面臨缺料問題。

林睿閎分析師表示，上半年因為疫情的關係，中小企業實施新的遠距上班型態以及宅經濟發燒，從3月開始原本要送往歐美通路的筆電就已經開始缺貨，各品牌廠趕緊催處供應商加大供貨回補庫存，造成不只Intel的CPU出現缺貨，連電源管理IC、面板驅動IC等零組件都跟著缺料。

請繼續往下閱讀...

林睿閎指出，下半年又因為日本、歐美的教學需求，像是日本有一個GIGA計畫，本來2023年前要讓中小學生每人有一筆Chromebook筆電，但因為疫情的關係，提前到了2020年來執行，這筆訂單將進2,000萬台的筆電，占了整個筆電市場將進13%的份額，要知道現在NB市場已經很滿了，現在又多了一筆2,000萬台的Chromebook訂單，目前2,000萬台的訂單全部被日本電氣NEC全部拿下，並且由廣達來組裝，面板則由友達、群創來分食，背後的零組件公司也跟著一併搭上這波熱潮。

林睿閎分析，除了友達跟群創為主要面板廠之外，這次面板的大贏家就是光學膜，光學膜是在面板背光模組裡面佔成本為高的材料，而友輝(4933)及光耀(3666)是台灣的光學膜廠，過去光學膜整個市場因為被美國3M跟大陸的康得新，這兩家大廠把持住，所以過去整個光學市場是競爭相當激烈，不過在去年中國大陸康得新因為假帳關係而重組破產，以及今年中國大陸開始去美化的情況下，3M的市場份額已經讓出，這讓台灣的光學膜廠迎來新的商機。

友輝(4933)的客戶包括了友達、群創、日本的SONY跟夏普，以及中國大陸的京東方，友輝8月營收已經突破兩年新高，光耀則是單月營收跟累月營收，都已經創下了12年的新高，在今年光學膜市場重新洗牌的情況下，價格已經不再是紅海競爭，兩家廠商不只營收及毛利都會跟著強勁成長。

另外在電感方面，林睿閎指出，以面板電感為主力的今展科(6432) ，是友達、群創Chromebook筆電的電感元件供應商，目前接單都已經滿載，並且公司還是京東方電感主力供應商之一，今年因為韓系LCD廠從2018年開始陸續淡出LCD領域，轉進OLED，陸廠的京東方自然成為最大的受益者，而利多也反應在今展科的營收上面，今年已經創下歷史新高。

目前今展科一體成型電感產能已經拉升到1,000萬顆以上，而且隨著產品組合優化、以及自動化生產，公司的毛利率已經拉到3成以上，整年度的EPS有機會來到3.5元左右，目前股價位階都不算太高，反而值得投資人留意。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
F雪乳正妹直播「挖小穴」：天天高潮　他抽搐嬌喊慢到快最爽！
星光2歌手「戶頭窮到剩3000」　街頭賣藝被撒尿羞辱！絕望想
金與正消失45天！　南韓分析原因：雙十黨慶沒出現就代表出事了
連千毅「回歸直播」2萬人搶看　殺氣不見了！20分鐘後卻讓粉絲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

謝金河：巴菲特買進日本5大商社股票　看上這「2大元素」

美股那指漲起來！科技股拋售後回神　特斯拉直接飆漲8.5％

今年前8月稅收1.5兆元　創3年來新低

海外地雷呆帳提存　公股金控8月獲利失色　月衰退近兩成

影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子「沒翻身機會」！

泰福-KY決議辦理現增！發行新股4.7萬張　趙宇天接任董事長

美豬換BTA　商總打問號「真的換得到嗎？」

三星、樂金跟進美國禁令　傳下週停止供應華為手機面板

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

隋棠曝老公Tony是長髮控　3歲女兒Lucy剪「32cm長髮」原因超暖心

瑞豐夜市惡霸犬解繫繩小便暴衝　無辜黑貴賓遭咬！上下顎斷裂亡

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

謝金河：巴菲特買進日本5大商社股票　看上這「2大元素」

美股那指漲起來！科技股拋售後回神　特斯拉直接飆漲8.5％

今年前8月稅收1.5兆元　創3年來新低

海外地雷呆帳提存　公股金控8月獲利失色　月衰退近兩成

影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子「沒翻身機會」！

泰福-KY決議辦理現增！發行新股4.7萬張　趙宇天接任董事長

美豬換BTA　商總打問號「真的換得到嗎？」

三星、樂金跟進美國禁令　傳下週停止供應華為手機面板

雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

萬元手機被偷「扒手苦求快拿回去」　失主一通電話結局神展開

零組件大缺貨！分析師曝：這些台廠是大贏家

39歲男被醫院宣告死亡...葬禮竟「突然坐起」！家屬怒控失職

太平洋強風吹送！奧勒岡州35處野火場狂燒　州長警告：死亡人數破紀錄

習近平高呼「全國為熱乾麵加油」　各地代表小吃紛紛現身獻祝福

Uber砸8億美元「全面更換電動車」！乘客多掏錢變贊助商

腸病毒發病後一週傳染力最強！　預防感染懶人包秒長知識

出道前當護理師！　阿爆退休後計劃曝光還想回診所

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

金曲31／朱海君痛失慈父「本想帶他走紅毯」　哽咽喊話：你一定要來

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

財經熱門新聞

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

海外放款呆帳提存　公股金獲利失色

謝金河：巴菲特買進日本5大商社股票　看上這「2大元素」

小北百貨不被世代淘汰「3關鍵」

ETtoday新聞雲勇奪「金峰獎」傑出企業　優質新聞站穩新媒體第一！

5G iPhone將生產　6.1吋先亮相

影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子沒翻身機會！

美股連3黑！他分析「VIX飆股論」求上車時機...專家曝觀察

美股那指大漲　特斯拉直飆8.5％

錢存很慢！專家曝「5關鍵」被動賺生活費　整天瞎忙最慘

電信三雄再戰499雙飽！9月巷戰提前開打

接班候選人出走3倍薪挖角　台積電出狠招慰留止血

下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電

更多熱門

相關新聞

夏普宣布100%持有Dynabook　東芝TOSHIBA退出筆電市場

夏普宣布100%持有Dynabook　東芝TOSHIBA退出筆電市場

夏普（Sharp）今（13）日發出聲明，繼2年前東芝出售PC業務80.1%的股份予夏普後，夏普正式收購剩餘19.9%股份，Dynabook成為夏普全資子公司，但並無組織、人員、系統因而變動與調整，Dynabook將持續客戶智能行動裝置應用的最佳解決方案。

避美國打壓　華為啟動備胎計畫

避美國打壓　華為啟動備胎計畫

喀一聲螢幕全黑！　貓奴大崩潰

喀一聲螢幕全黑！　貓奴大崩潰

宏碁稱霸美國筆電市場　今年上半年成長居五大品牌之冠

宏碁稱霸美國筆電市場　今年上半年成長居五大品牌之冠

Lenovo「小黑機」ThinkPad X1 Carbon第8代在台上市

Lenovo「小黑機」ThinkPad X1 Carbon第8代在台上市

關鍵字：

零組件筆電

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

連千毅直播破2萬人　20分鐘突然結束

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

星光2歌手「戶頭窮到剩3000」！街頭賣藝被羞辱

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

性侵女童腸流出⋯趙斗淳12月出獄

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面