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謝金河：巴菲特買進日本5大商社股票　看上這「2大元素」

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▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（資料照／記者湯興漢攝）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，股神巴菲特過去20年來，很少買入歐美以外的外國企業股票，這回突然斥資64億美元買進日本5大商社的股票，可能是日本轉機的起點。

謝金河指出，巴菲特買進亞洲國家的股票，最早是2003年4月，巴菲特連續8筆大單敲進中國石油，總量達9.145億股，占中石油股份的5.21%，這個大動作激盪了中國石油股價大漲，巴菲特的成本約1.59港元，後來漲到14.5港元，如今又跌到2.2港元。

請繼續往下閱讀...

謝金河指出，巴菲特後來在2008年9月買入9.9%的比亞迪，斥資2.32億美元，今年比亞迪一度上漲到90港元。巴菲特這兩筆交易，背後都有著強烈看好中國經濟的意涵。這回買日本5大商社股票，是看上了什麼元素？

謝金河寫道，最近大家看到澳洲，日本，印度與美國擴大結盟，這包括生產基地重組及供應鏈重过，這個印太戰略同盟特別強調：生產基地的選擇，低成本只是一個選項，更重要的是信賴基礎！美國正快速要清出中國生產基地，重建印度基地。這當中包括供應鏈重置，日本5大商社有貫穿全球的商情網及通路，這是巴菲特相中的重要因素。

另外，謝金河堤到，這次疫情加速數位轉型，很多新經濟股如脫韁野馬，股價動輒10倍，20倍的大漲，這時技術面乖離太大，最近Tesla ，Zoom等股價都出現大回檔，巴菲特這回重新提醒大家重視價值投資，日本5大商社都有低本益比，高殖利率的優勢。

謝金河說，例如，伊藤忠本益比9.1倍，殖利率3.05%，三菱商事本益比9.55倍，殖利率5.21%，三井物產本益比10.24倍，殖利率4.1%，丸紅殖利率5.37%，住友商事殖利率5.07%。股價奔馳後，還能保有5%殖利率的企業已不多。巴菲特提醒大家要重視本益比及殖利率，這個訊號也是最近觸動美國科技股回檔修正很重要的因素。

「日本和台灣都是失落30年的經濟體，這次台灣領先翻起，日本慢慢跟上來，巴菲特買進日本5大商社股票，可能是日本轉機的起點。」謝金河最後在臉書如此說道。

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