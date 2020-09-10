葉文忠／豬頭、豬腦、豬大腸

▲瘦肉精美豬將全面開放，包括含量濃度最高的內臟。（圖／示意圖／pixabay）

文／葉文忠

巴掌聲劈啪響，網路上翻出來的蔡英文與民進黨諸公們當初反美牛的各種畫面、文字、圖片，這群人不過幾年前聲嘶力竭的批鬥馬英九開放美牛，至今仍歷歷在目，演得多麼活靈活現，但今日巴掌再多，都打在城牆厚的臉皮上。

蔡英文宣布明年元旦開放含「瘦肉精(萊克多巴胺)」的美豬美牛進口，不商量不討論不進立法院，這是蔡英文羞辱馬英九的方式，馬英九當年還得溫良恭儉讓到立法院表決，老娘就是直接幹，而且是包含最毒的內臟全豬開放，這一切老娘說了算。

陳時中對內宣布時單位由ppb變ppm，一般人根本不會懂，更無法察覺，羅智強說「儘管在計算中 “0.01ppm”與“10ppb “相等，但因為測量上會有四捨五入的問題，所以6ppb跟14ppb的測量結果都會是“0.01ppm”，所以台灣的美豬瘦肉精標準實際上是14ppb，比codex標準超標40%！」蔡政府不但開放，並以如此伎倆偷渡，狡詐到讓人瞠目結舌。

萊克多巴胺是乙型交感神經興奮劑，《動物科學雜誌》一份研究報告，以及台灣自行做過的實驗，添加5毫克、10毫克萊克多巴胺在豬隻飼料上，副作用是豬隻出現了強烈攻擊與侵略行為，而美豬實際飼養每公斤體重會餵食的萊克多巴胺高達5 ~ 20毫克(5~20ppm)，一頭100公斤的豬，相對餵食的劑量可以高達2000毫克，這才是讓人不安的真正理由，因為一頭大啖瘦肉精的豬隻，吃下肚的那可是人體規範劑量的一萬倍，而ppb變ppm，我直覺是替豬內臟打通關用的。

過往美牛只開放肉品，不包含內臟，且牛肉市場畢竟有限，但豬肉不同，一頭豬，除了豬毛，其他都下肚，它簡直是台灣人生活的一部分，教育部說營養午餐不會吃，國防部說軍隊不會吃，警總說警察不會吃，那最後誰吃？明白講，只負責吃卻看不到豬肉怎麼來的就是最危險的那一群，柯文哲說，「就是窮人！」此言不夠精準，正確的說，包含窮人與一切三餐外食者，路邊打理的，水餃、餛飩、滷肉飯、貢丸、肉圓，這些有餡有絞肉的勢必將吃下最多的瘦肉精，而台灣人對豬內臟的需求，你根本無從發覺和生活連結多深，滷大腸、豬血糕、四神湯、豬肝湯、下水湯，豬骨都燉湯…，再加特殊節日的特殊食品，油飯、粽子、香腸、臘肉與肉鬆等加工食品，當節令一到市場噴發，一想到未來中秋烤肉更是頭皮發麻，有那低三成成本的肉源，幾個商人不心動？

▲春節、中秋等所有傳統中國節日都將「危豬四伏」。（圖／本報資料照）

蔡政府把「打開國際空間」拿來當盾牌，但誰不知道適值中美衝突，川普政府為轉移選舉焦點，不斷衝撞中國，操作南海、操弄台灣，叫陣老共，掀起仇中運動以遮掩疫情失控、種族衝突的治國無能，幾個月下來東亞海水滾燙，台海動盪，蔡英文在老美的陪伴下823去了金門，而老共連續軍演，東風導彈從青海打到南海，強烈暗示著老美的航母將成靶心，蔡英文心中怎會不發毛？美豬進口不過是蔡英文孝敬川普乾爹，拜託多給承諾下的產物。

蔡英文以前說「拒絕瘦肉精，政府做不來就下台」現在說「我們必須掌握戰略機遇，為台灣推開障礙」；蘇貞昌以前罵著馬英九「開放含瘦肉精的美牛進口，毫不顧國民健康」，現在說「台灣不能自外於世界」。這類文青式狡詐的語法，包裹著民進黨權力邪靈，好吧，就算真迫於美國壓力，必須前後不一兩套標準也沒關係，昨非今是那錯了就錯了，和國人道個歉也沒什麼了不起，硬扯什麼時空不同的嘴砲，著實令人作嘔，再看看之前美國衛生部長阿扎爾稱呼蔡英文口誤為「President Xi」時，民進黨政治人物硬拗成Presidency的醜態，阿扎爾事後為口誤抱歉，狠狠打腫那些硬拗的嘴。

再往前，民進黨為了「反核」神主牌，要搞掉核四通過「公投法」，2017年再調降連署門檻從5％降到1.5％，2018年全民公投後，人民竟收了他們的神主牌，蔡英文二話不說就把公投給收了，管你全民通過續用核電又如何？當年蔡英文說ECFA是「糖衣毒藥」，一定要推動廢止ECFA公投，現在呢？「不希望對岸停掉」；蔡政府這系列性的詐欺行徑罄竹難書，其實都只證明一件事，「騙」是那個黨那些人最真的本性，不是演不是裝，「行騙」是他們的專業，若再對比蔡英文橫跨30年見不得陽光的論文門，賀德芬、林環牆、彭文正和陳學聖召開記者會，三位教授被告一年未曾開庭，有誰聽聞過被告拜託檢察官快開庭這樣的荒謬事情？你會突然明白，頭上生瘡，腳下出膿，原來就是這麼一回事。

我們何其有幸，在號稱華人最民主自由的社會中，親眼見證了短短三十年就餿了的民主實例，於內，蔡政府各個手段都在凌遲民主，幾個維繫民主綱紀的超然單位，充斥強塞意識形態的人馬，爭議事件一個接一個，爭議纏身的陳菊掌監察院、監守自盜的吳茂昆的拔管案，黑機關促轉會、黨產會殺盡政敵，私菸案與陳明文300萬案無疾而終，陳時中動用政風單位調查彰化衛生局長葉彥伯，一個個目中無人，囂張跋扈，不言是非只問利己，當王金平要率團參加海峽論壇，陸委會立刻搬出國安五法恐嚇，這些行徑對比對岸「堅持一黨專政」可謂殊途同歸，說難聽點，兩岸果真是一家親。

於外呢？疫情攪亂世界，川普搞垮世界，中美兩強正在下棋，川普食指一推，台灣、印度小卒乖乖過河，台灣正傻呼呼的腳踩兩條線，一條老共的紅線，一條川普要的火線，現在換習近平出手，他該直接吃掉小卒引燃火線或是繼續玩川普？先不說紐約時報指稱老美軍事單位已進行18次的兵推盡數落敗是怎麼輸的，但「首戰即終戰」這樣的議題也能辯？這是能夠拿來驗證的嗎？

咱花上比他國貴上二倍價格買二手武器，還得拿這些武器在太平洋邊上替人站崗，這是豬頭不是？扮狗吠對岸替川普造勢，展現一種寧願當美國狗也不當中國人的奴樣，反中反到失心瘋，讓台海兵凶戰危，這種既自賤又自殘的思考模式，是豬腦不是？今天，我們還得乖乖扁豬農，全民配合吃美國人都不吃的瘦肉精，說是排糞用的豬大腸，也只是剛好。.

▲台海今日的兵凶戰危，實則咎由自取。（圖／路透社）

一切咎由自取，人是自己選的，在蔡政府治理下，豬頭是人民，豬腦是人民，豬大腸更是人民，台灣人根本是頭全豬。

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