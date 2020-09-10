二戰德軍名艦沉睡80年　「卡爾斯魯厄號」於丹麥海域發現

▲沉沒了80年的「卡爾斯魯厄號輕巡洋艦」。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

挪威國有電網運營商「Statnett」3年前於丹麥海域發現陌生船隻，由於當時的資訊量有限，直到最近才確定該殘骸就是二戰時期赫赫有名的德軍「卡爾斯魯厄號輕巡洋艦」（Karlsruhe cruiser）。

根據CNN報導，Statnett內部的高級項目工程師透過「多波束測深探測儀」和遙控操作工具（ROV）檢查現場，回報的畫面出現一艘被魚雷擊沉的船隻，儘管當時後的資訊有限，不過團隊一致認為，「我們意識到這是戰爭造成的，清楚知道這是一艘巨大的軍艦，為此感到興奮又驚訝」。

▲卡爾斯魯厄號沉睡於488公尺深的海床上。（圖／路透）



這艘船隻是在海平面以下1600英尺（488米）處被發現，船571英尺長，仍帶有納粹的記號，而經過團隊多年的努力，終於確認它就是德國80年前唯一損失的大型軍艦「卡爾斯魯厄號輕巡洋艦」。

▲卡爾斯魯厄號於1927年8月20日下水。（圖／路透）



值得一提的是，這艘卡爾斯魯厄號輕巡洋艦於1929年正式服役，是世界上最長的巡洋艦之一，它是按照《凡爾賽和約》條款開始建照的，卻在1940年時被英國皇家海軍潛艇「逃學號」（HMS Truant）的2枚魚雷擊中。

由於軍艦無力返回港口，而當時的艦長、海軍上校里夫（Friedrich Rieve）只好下令棄艦，並由一旁護航的魚雷艇獅鷲號「German torpedo boat Greif」接載船上的船員，再向該艦發射了兩枚魚雷，以確保它沉沒。不過里夫也因此遭受到嚴厲的批評，因為他並沒有盡全力拯救卡爾斯魯厄號。