杜特蒂藉建機場引進中資　馬尼拉海軍基地須遷移軍方反對

實習記者劉佩婷／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的外交立場親中，想藉由建造機場來吸引中資投入，計畫將機場蓋在馬尼拉，並要求海軍首長遷移原本駐紮的海軍基地，但菲律賓海軍首長巴科多公開反對搬遷基地。

▲菲律賓總統杜特蒂（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

因中資企業協助中國政府在南海興建軍事化行動與人造島礁，美國總統川普將24個中資企業列入黑名單，但杜特蒂發言人於9月1日公開宣布將會繼續與其他中資合作，不會被美國人牽著鼻子走，需要中國當投資客，期望共同在馬尼拉興建桑格利角國際機場。

菲律賓的海軍也駐紮在馬尼拉，因為戰略地位重要，同時也是經濟、文化、社會最繁榮的地方，若興建桑格利角機場就必須撤軍，海軍首長巴科多公開表示反對遷移這項計畫，理由是馬尼拉為國家的核心，海軍基地守護著國家的入口，確保國家的安全，並且強調馬尼拉歷史的重要意義。相較於政府，菲律賓軍方看重的更是國家的安危。

▲馬尼拉海軍駐紮地（圖／翻攝自菲律賓海軍官網）

根據《Rappler》報導，推動這個桑格利角國際機場將會花費約5000億披索（約新台幣3027.6億元），杜特蒂表示，這樣同時可以緩和馬尼拉尼諾伊亞基諾國際機場的繁忙，也能夠促進與中國間的密切往來。