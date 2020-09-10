　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂藉建機場引進中資　馬尼拉海軍基地須遷移軍方反對

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

實習記者劉佩婷／綜合報導

菲律賓總統杜特蒂的外交立場親中，想藉由建造機場來吸引中資投入，計畫將機場蓋在馬尼拉，並要求海軍首長遷移原本駐紮的海軍基地，但菲律賓海軍首長巴科多公開反對搬遷基地。

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

▲菲律賓總統杜特蒂（圖／取自免費圖庫Wikimedia Commons）

因中資企業協助中國政府在南海興建軍事化行動與人造島礁，美國總統川普將24個中資企業列入黑名單，但杜特蒂發言人於9月1日公開宣布將會繼續與其他中資合作，不會被美國人牽著鼻子走，需要中國當投資客，期望共同在馬尼拉興建桑格利角國際機場。

菲律賓的海軍也駐紮在馬尼拉，因為戰略地位重要，同時也是經濟、文化、社會最繁榮的地方，若興建桑格利角機場就必須撤軍，海軍首長巴科多公開表示反對遷移這項計畫，理由是馬尼拉為國家的核心，海軍基地守護著國家的入口，確保國家的安全，並且強調馬尼拉歷史的重要意義。相較於政府，菲律賓軍方看重的更是國家的安危。

▲▼菲律賓海軍BRP Jose Rizal FF-150。（圖／翻攝自菲律賓海軍官網）

▲馬尼拉海軍駐紮地（圖／翻攝自菲律賓海軍官網）

根據《Rappler》報導，推動這個桑格利角國際機場將會花費約5000億披索（約新台幣3027.6億元），杜特蒂表示，這樣同時可以緩和馬尼拉尼諾伊亞基諾國際機場的繁忙，也能夠促進與中國間的密切往來。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
中部爆高中女遭性侵2年！照片曝光瘋傳　校方深夜緊急回應
快訊／屏東枋山死亡車禍！路人遭「輾成兩半」　肇事者逃逸
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

蔡英文促印太合作捍衛民主　CNN：總統視疫情為台灣轉捩點

美防中國竊取敏感研究　針對特定研究生祭出簽證限制

被記者爆早知疫情會死人！川普自稱美國啦啦隊長：淡化是要降低恐慌

花木蘭惹議！美議員致函迪士尼：利益置於原則之上　有辱美國價值

達賴喇嘛明年訪台等北京首肯　西藏流亡官員：需各種條件配合

中印班公湖對峙「相距僅200m」　印攻占3戰略陣地！解放軍蓄勢反奪

杜特蒂藉建機場引進中資　馬尼拉海軍基地須遷移軍方反對

美股勁揚！道瓊大漲439點　那斯達克創4月底來最大升幅

二戰德軍名艦沉睡80年　「卡爾斯魯厄號」於丹麥海域發現

自殺炸彈客衝索馬利亞首都餐廳　3人慘死包括1幼童

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

孕妻「誤空燒水壺」很自責：我好笨　GAI秒安慰「妳不笨，妳只是懷了柚柚」

三寶婦路中迴轉遭撞　驚喊：好恐怖！重機幹嘛騎那麼快？

小S許老三互指對方「料北仔」XD　《康熙》不會復活：失去才知道珍惜

瑞豐夜市惡霸犬解繫繩小便暴衝　無辜黑貴賓遭咬！上下顎斷裂亡

騎腳踏車路中迴轉遭黃牌重機撞 三寶婦上救護車：騎那麼快幹嘛

蔡英文促印太合作捍衛民主　CNN：總統視疫情為台灣轉捩點

美防中國竊取敏感研究　針對特定研究生祭出簽證限制

被記者爆早知疫情會死人！川普自稱美國啦啦隊長：淡化是要降低恐慌

花木蘭惹議！美議員致函迪士尼：利益置於原則之上　有辱美國價值

達賴喇嘛明年訪台等北京首肯　西藏流亡官員：需各種條件配合

中印班公湖對峙「相距僅200m」　印攻占3戰略陣地！解放軍蓄勢反奪

杜特蒂藉建機場引進中資　馬尼拉海軍基地須遷移軍方反對

美股勁揚！道瓊大漲439點　那斯達克創4月底來最大升幅

二戰德軍名艦沉睡80年　「卡爾斯魯厄號」於丹麥海域發現

自殺炸彈客衝索馬利亞首都餐廳　3人慘死包括1幼童

丁允恭局長室當砲房結局曝光　陳揮文解析高雄幫：陳菊選擇包容

連千毅「回歸直播」2萬人搶看　殺氣不見了！20分鐘後卻讓粉絲錯愕

蔡英文促印太合作捍衛民主　CNN：總統視疫情為台灣轉捩點

美防中國竊取敏感研究　針對特定研究生祭出簽證限制

《十二夜2》確定11月上映！這次沒有「不忍直視」的震撼畫面

被記者爆早知疫情會死人！川普自稱美國啦啦隊長：淡化是要降低恐慌

花木蘭惹議！美議員致函迪士尼：利益置於原則之上　有辱美國價值

It Girl秋冬必收的包款　慵懶雲朵包太率性、復古賈姬包再進化

達賴喇嘛明年訪台等北京首肯　西藏流亡官員：需各種條件配合

入秋首波鋒面到！今起全台連6天有雨　週末北台灣降溫

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

金與正神隱一個月　外界猜已被架空

馬桶噴蟒蛇咬下體　濺血送醫縫針

流感新冠雙重感染　南韓首次出現

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

她「從小遭虐」卻被逼照護　崩潰摀死失智嬤

中印械鬥畫面曝！解放軍拿新武器「大薙刀」

緬甸逃兵承認　奉命屠殺羅興雅人

為了毒品 女被迫跟狗發生性行為

尖叫指控傑克先生　小蘇菲與父暗號信曝光

台防疫經驗首登法參議院　議員狂讚

戀屍噁男性癖曝光　不雅照竟達15萬張

日母「自導自演」硬灌男嬰喝鮮血20次！

更多熱門

相關新聞

公道伯能讓兩岸化干戈為玉帛？

公道伯能讓兩岸化干戈為玉帛？

以王金平的老練、他和蔡總統的淵源，應該不會冒然做出參與這次論壇的決定；加上對岸也未拒絕接受他的與會，因此這件事的象徵性意義，應是正面的。兩岸都應珍惜任何「化干戈為玉帛」的機會。

王金平見陳明通？　陸委會澄清

王金平見陳明通？　陸委會澄清

「割乳房」水鬼毛人成政治工具

「割乳房」水鬼毛人成政治工具

川普提美中「經濟脫鉤」！　分析師：10月底前台股行情別錯過

川普提美中「經濟脫鉤」！　分析師：10月底前台股行情別錯過

王金平確定赴海峽論壇　陸委會回應

王金平確定赴海峽論壇　陸委會回應

關鍵字：

菲律賓總統兩岸機場中資

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

即／屏東恐怖分屍　路人遭輾「遺體破碎」

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

名牌包送洗「老闆幫鍍膜」悲劇了！

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

盧廣仲爆遭天道盟盯上　88歲爺爺現身回應

醜大叔單身41年沒人愛！用3招「1年爽泡300美女

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

高中男爆性侵女同學2年　竟拍照炫耀

性侵女童腸流出⋯趙斗淳12月出獄

《玩很大》攝影突抽筋！KID幫扛腳架暖炸

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

更多

最夯影音

更多
煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆

煩死！屁孩每天來家門口「尬車」 警報狂響...大叔粉筆反擊被讚爆
總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

總統府發言人驚爆「4劈逼墮胎」渣男行徑曝...丁允恭請辭獲准！

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

敖犬再現「Breaking大招」燃炸全場！　長褲一扯→可愛女團舞…張韶涵：Amazing

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

男生「三十而立」要有多少存款？ 女孩暖回：有上進心都可以再賺

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面