瘋電影／蘇州河　真愛是掏心掏肺後得頭破血流

文／賴賴

瘋言瘋語：

這部電影最大看點是電影敘事風格，導演獨特的說故事拍攝手法濃厚生動，不但將蘇州河這個區域的河邊風情與故事結合得出色，學院派的製片氣質讓一段簡單的愛情故事，增添文學氣息和文青式的惆悵無奈色調。

1999年婁燁導演親自撰寫的劇本，故事淒美卻一點也不牽強，節奏明快帶著懸疑色彩的浪漫愛情，整體感是好看的，這是大陸少數質感與商業能同時兼具的好看作品，蘇州河的愛情都市傳說，讓蘇州河增添了浪漫情懷。

美人魚和蘇州河原來可以用一部電影串連起來變成美麗的傳說。

片 名：蘇州河

英文片名：Suzhou River

類 型：劇情片

上映日期：2020-08-28

片 長：01時20分

導 演：婁燁

演 員：周迅(Xun Zhou) 、 賈宏聲(Hongshen Jia)

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：前景娛樂

劇情大綱



在上海蘇州河上，騎摩托車替人送貨的馬達，接下接送少女牡丹的工作，兩人日漸相處愛上彼此，但就在她決定把終身託付給對方時，馬達財迷心竅，聯合黑道朋友綁架了她，令牡丹心灰意冷，一氣之下跳進蘇州河。臨跳前，牡丹留下遺言：「我要是跳下去了，我會變成一條美人魚來找你的。」



五年後出獄的馬達，在酒吧遇見一位扮成金髮美人魚的酒店女郎美美，和牡丹長得一樣，然而美美表示絲毫不知情牡丹的事，但聽著故事開始仰慕馬達對牡丹的愛，馬達則陷入心理交戰，他直覺牡丹一定還在世上，決心要找到她...



【創作背景】



《蘇州河》是婁燁導演的第3部長片作品，與《危情少女》、《周末情人》和之後的《紫蝴蝶》一樣都是以上海為背景並在當地拍攝完成的。上海不只是婁燁的出生、求學之地，更是讓他為人所知，孕育他創作出這些經典早期作品的靈感城市。《蘇州河》是婁燁自編自導作品，他堅持全程參與實驗性創作，時時都在思考、修改、找尋靈感，他以獨具的抒情文學性敘事、似真似假的人物設定、神秘的主觀旁白，創作出這個迷人上海都會裡，中下階層小人物不凡的淒美故事。



婁燁獨具慧眼，無懼相中當時毫無名氣的演員來擔當主演，卻總成功一舉將他們推上巨星之列。從劇場出身的賈宏聲，並非傳統典型電影演員，然而婁燁深受他有靈性的自然神韻所打動，堅持要讓這位藝術圈好友變成他鏡頭下的男主角。而當年出道不久沒沒無聞的周迅，與婁燁的相遇卻是在一次北京酒吧聚會上，她的美貌與純真機靈的性格讓人印象深刻，婁燁看見了她的潛力，大膽找上她擔當主演，而《蘇州河》後的周迅果真一戰成名，甚至躍上國際舞台。



【回顧20年】



身為千禧年第六代導演浪潮的代表人物之一，婁燁即使與所有同代影人一樣必須面對大環境資金資源短缺、電影審查、無法上映等困境，但他堅持以自己的創作、實驗性的電影語言，嘗試不落俗套地為故事找到最適合的呈現方式。婁燁沒有因大時代的不安而迷失，他很確定要走出與眾不同的道路，對自由與原創的自我表達是他從影以來一貫的理念，而《蘇州河》就是在這樣的精神下誕生。拍攝進入後期階段，開始面臨預算不足的困境時，婁燁因緣際會下認識了當時也沒沒無聞的製片人菲利浦泊拜（Philippe Bober），想不到正是獲得坎城影展金棕櫚大獎《抓狂美術館》（The Square）的重量級製片。



當初一起在藝術圈打拼的菲利浦泊拜，原打算參與婁燁未來的製片計畫，卻一次無意間搶先看到了《蘇州河》的半成品，被這個質樸唯美又奇幻的作品深深打動，看見它更多可能性，所以在最後一刻決定加入後期製作，並找來了剪輯師卡爾里德（Karl Riedl）、配樂家約克萊茵伯格（Jörg Lemberg），讓《蘇州河》搖身變成一部歐陸合製作電影，增添了與同期電影完全不同的迷人色彩。20年了，如今菲利浦泊拜成為坎城金棕櫚肯定的知名製片，婁燁更早已成為國際肯定的代表性華人導演，而周迅更是華語影壇的影后級指標名人！回頭看當年這群來自各地，為夢想奔走的年輕人們，他們無畏地走出了不確定的年代，並找到了屬於自己的無限道路，更為影壇後備帶來深遠啟發。

▲學生風格濃厚的敘事手法。

▲導演手法非常有個人魅力。

▲那天抱著告白的心情卻發現自己被出賣。

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