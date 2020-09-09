今年前8月稅收1.5兆元　創3年來新低

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（1）日全國受收統計，8月稅收為1276億元，累計今年前八月稅收1兆5681億元，為近三年新低，較去年同期衰退4.1%。財政部統計處副處長陳玉豐表示，今年新冠肺炎（COVID-19）影響，今年確定會短徵，短徵情形要到10月較為明朗。

財政部統計處處長陳玉豐表示，隨著經濟成長，一般而言稅收都會逐年成長，雖然今年經濟還能維持正成長，但是採取紓困措施以及延長分期繳稅等，今年的稅收不太樂觀，今年全年的稅收恐怕會低於去年，是2010年、金融海嘯以來呈現衰退情形。

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累計前八月稅收與去年相比，營所稅減少1138億元、貨物稅減少88億元、房屋稅減少25億元較多；而今年較去年減少的情形，陳玉豐表示，因為9月還有營所稅暫繳、以及部分股利分配等，所以衰退情形要10月才會較為明朗。

至於振興三倍券對營業稅與娛樂稅有比較明顯幫助，但是陳玉豐說，因為營業稅多為兩個月徵收一次，所以三倍券對營業稅效果要等到9月稅收入帳才明確；至於娛樂稅的部分則已經有明顯回升，娛樂稅已經從5月的谷底已經慢慢回升，至8月時稅收已達過去水準，主要是遊樂園及KTV所貢獻。