　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬桶噴出1公尺蟒蛇「咬中下體」　少年濺血送醫緊急縫合怕爆

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲蟒蛇是體型一般較龐大的無毒蛇類。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲蟒蛇雖然凶猛但是沒有毒性。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王致凱／綜合報導

泰國又發生馬桶有蛇竄出事件，一名18歲少年近日如廁時，突然被一條深色蟒蛇咬中下體，當場血濺廁所，幸好緊急送醫後確認該蛇無毒，下體縫合3針後已經沒有大礙。

綜合外媒報導，這起事件發生在泰國中部暖武里府邦艾縣，18歲少年西拉珀（Siraphop Masukarat）8日晚間8時左右上廁所時，才剛坐下就感到陰莖一陣劇痛，仔細看竟是被一條從馬桶裡竄出來的蟒蛇咬傷。

救援人員接到求助電話後感到現場，發現西拉珀下體遭咬傷，廁所裡還留有血跡，另外發現一條長約1公尺的無毒網紋蟒。據悉，西拉珀送醫後陰莖前端龜頭處被縫了3針，並且給予抗生素治療，目前已經沒有大礙。

救援人員隨後將蟒蛇捕捉進麻袋，並帶到野外叢林放生。網紋蟒是世界上最長的蛇類之一，成年體長可逼近10公尺，而此次鑽進民宅馬桶的應為一條幼蛇，可能順著排水管爬出馬桶。

西拉珀的母親心有餘悸地表示，「我不知道蛇怎麼進來我家的，還好沒有毒性，但他以後可能會怕去上廁所。」少年則表示，「我只希望我的陰莖能夠康復。」

►粉絲一用就是5、6年！髮油始祖1500元→799元

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
性侵女童至腸流出⋯趙斗淳12月出獄　「150小時心理治療」防
蹲廁所下面突劇痛！他驚見馬桶噴出「1m蟒蛇」...下體慘被咬
恆述法師曝幫張菲、費玉清還債！　揭「撕破臉」內幕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

兩種病毒「雙重感染」！　南韓發現流感＋新冠同時染疫病例

馬桶噴出1公尺蟒蛇「咬中下體」　少年濺血送醫緊急縫合怕爆

川普痛斥軍方高層罔顧士兵性命　只想製造武器發戰爭財

緬甸逃兵認了！　上級命令屠殺羅興雅人「射殺所有會動的東西」

印度增加邊境高空活動　戰機每小時飛一次監視解放軍

金與正神隱一個月…外界猜已被架空　專家：10月若未現身就危險了

「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

指控傑克先生性侵…9歲小蘇菲哭碎全網心　外媒曝光與父暗號信

印度前國安顧問：印中邊境的小誤判　恐釀成大錯誤

22歲女師「從小遭虐」卻被逼擔照護責任　崩潰摀死90歲失智嬤

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

扯！高雄女「便當吃到衛生紙」狂嗆 店家道歉調監視器傻眼：加工的？

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

兩種病毒「雙重感染」！　南韓發現流感＋新冠同時染疫病例

馬桶噴出1公尺蟒蛇「咬中下體」　少年濺血送醫緊急縫合怕爆

川普痛斥軍方高層罔顧士兵性命　只想製造武器發戰爭財

緬甸逃兵認了！　上級命令屠殺羅興雅人「射殺所有會動的東西」

印度增加邊境高空活動　戰機每小時飛一次監視解放軍

金與正神隱一個月…外界猜已被架空　專家：10月若未現身就危險了

「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

指控傑克先生性侵…9歲小蘇菲哭碎全網心　外媒曝光與父暗號信

印度前國安顧問：印中邊境的小誤判　恐釀成大錯誤

22歲女師「從小遭虐」卻被逼擔照護責任　崩潰摀死90歲失智嬤

老婦車禍送醫救護車又被撞　跟車家屬不耐久候作勢攻擊警消

《刻在你心底的名字》未演先轟動「已有粉絲6刷」　確定加開口碑場

SEVENTEEN今年總出貨破230萬張　台灣視訊簽售會祭四福利

水利會改制　鄭文燦：官派會長採取雙軌制有年齡65歲限制

兩種病毒「雙重感染」！　南韓發現流感＋新冠同時染疫病例

中職／鄭佳彥不滿投手丘　丘昌榮：步伐小自己要克服

象印新推出最先進電飯煲　為您煮出超完美米飯

中職／泰迪7K無失分鎖悍將　林岳平：犀利變化球三振

高速擦撞分隔島波及6輛中古車！疲勞駕駛超慘賠償金曝光

中職／陳晨威40盜M3　拚史上最年輕

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

中印械鬥畫面曝！解放軍拿新武器「大薙刀」

生父闖入婚禮宣布　新人是兄妹！

日本醜男年約300美女...「3秘招」擺脫單身

川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」竟當場開箱試用

道瓊重挫632點！特斯拉狂跌21％入熊市

馬桶噴蟒蛇咬下體　濺血送醫縫針

捷克鋼琴商700萬訂單遭北棄單　結局超暖

金髮妹「遛老虎」逛大街惹議　怒駁合法

他爬15m瀑布頂拍照　「腳滑墜崖」血染瀑布水

中印軍隊「河谷邊扯旗大戰」影片流出

爽中億元彩券！老媽大夜班不辭原因曝

Google認證台髒話！紐西蘭車廠名變「6字國罵」

更多熱門

相關新聞

蟒蛇吞「整頭鹿」　吐出後竟離奇死亡

蟒蛇吞「整頭鹿」　吐出後竟離奇死亡

蛇類在捕食獵物後，通常會躲到隱密的地方來消化，不過如果在中途受到驚嚇或攻擊，就會將吞食的獵物吐出，以利靈活應對狀況。近日在印度有一隻蟒蛇吞下一整頭鹿後，被人發現正在吐出獵物，沒想到過不久卻離奇死亡，讓當地人相當困惑。

天花板掉2條巨蟒　他驚呼：超肥的

天花板掉2條巨蟒　他驚呼：超肥的

蟒蛇路邊吞貓　拖車底從頭吃下肚

蟒蛇路邊吞貓　拖車底從頭吃下肚

女童上廁所尖叫...母見「條狀」生物咬屁屁

女童上廁所尖叫...母見「條狀」生物咬屁屁

爬山遇「巨蟒活吞山羌」！她目睹吞食超震撼

爬山遇「巨蟒活吞山羌」！她目睹吞食超震撼

關鍵字：

蟒蛇

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

台中飯店雙屍案！2男倒臥房內已屍僵

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

傳共軍上午包圍東沙　國防部說明

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

到海底撈慶祝分手！員工送大驚喜　她吃到一半雙手摀臉

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

即／富邦悍將林威廷父遭「倒塌牆面」重壓慘死

Apple釋出iPhone 12邀請函

張柏芝失誤洩漏！兒子IG曝光「自拍激似謝霆鋒」

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

林志穎眼前糊糊的　檢查結果出爐

「168斷食法」營養師證實：真的有效！6點跟著做…剷肉刮油狂瘦

更多

最夯影音

更多
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面