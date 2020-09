馬桶噴出1公尺蟒蛇「咬中下體」　少年濺血送醫緊急縫合怕爆

▲蟒蛇雖然凶猛但是沒有毒性。(圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者王致凱/綜合報導

泰國又發生馬桶有蛇竄出事件,一名18歲少年近日如廁時,突然被一條深色蟒蛇咬中下體,當場血濺廁所,幸好緊急送醫後確認該蛇無毒,下體縫合3針後已經沒有大礙。

綜合外媒報導,這起事件發生在泰國中部暖武里府邦艾縣,18歲少年西拉珀(Siraphop Masukarat)8日晚間8時左右上廁所時,才剛坐下就感到陰莖一陣劇痛,仔細看竟是被一條從馬桶裡竄出來的蟒蛇咬傷。

救援人員接到求助電話後感到現場,發現西拉珀下體遭咬傷,廁所裡還留有血跡,另外發現一條長約1公尺的無毒網紋蟒。據悉,西拉珀送醫後陰莖前端龜頭處被縫了3針,並且給予抗生素治療,目前已經沒有大礙。

救援人員隨後將蟒蛇捕捉進麻袋,並帶到野外叢林放生。網紋蟒是世界上最長的蛇類之一,成年體長可逼近10公尺,而此次鑽進民宅馬桶的應為一條幼蛇,可能順著排水管爬出馬桶。

西拉珀的母親心有餘悸地表示,「我不知道蛇怎麼進來我家的,還好沒有毒性,但他以後可能會怕去上廁所。」少年則表示,「我只希望我的陰莖能夠康復。」

