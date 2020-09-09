海外地雷呆帳提存　公股金控8月獲利失色　月衰退近兩成

▲由於金融評價與手續費趨緩，兆豐金8月賺不到30億元。（圖／兆豐金提供）

記者吳靜君／台北報導

四大公股金控公布8月獲利，除了現金股利較7月縮水之外，公股銀也開始針對踩到的雷提存備抵呆帳，所以四大金控8月稅後純益為66.43億元，較7月少賺了16.5億元，衰退幅度將近兩成。四大公股金控累計前八月的稅後純益為445.05億元，較去年同期獲利減少23%，顯然要追上去年的獲利仍有一段差距。

金融資產評價與手續費趨平淡 兆豐金8月獲利未達30億元

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兆豐金8月稅後純益為26.23億元，較7月獲利31.6億元減少了5億多元，月減幅度約17%左右，前八月稅後純益為170.65億元，每股稅後純益（EPS）為1.25元。

兆豐金8月獲利較7月獲利減少的原因，主要是8月子公司兆豐銀因為評價損益與手續費收入轉趨平淡、兆豐證券的獲利也減少的因素，使得整體金控獲利略有下滑。

▲由於上半年衰退較為明顯，合庫今年略調營運目標。（圖／記者吳靜君攝）

上半年景氣變化較大 合庫金略調營運目標

合庫金8月稅後純益也只有14.4億元，相較於7月也同樣減少；累計前八月合庫金稅後純益為111.38億元，EPS為0.8元。合庫表示，8月多是正常提存，營運狀況與7月沒有相差多少；不過因為上半年衰退情況比較多，所以全年的營運目標合庫略有調整，以期望可以達成。

▲一銀提存海外放款備抵呆帳千萬美元。（圖／記者吳靜君攝）

第一金提存海外放款備抵呆帳 獲利月衰退逾兩成

第一金8月稅後淨利為15.1億元，較7月減幅超過兩成，為24.6%，主要是受到全球新冠肺炎（COVID-19）影響，各子公司業務動能趨緩，且股利也較上個月減少，所以前八月稅後純益為122.76億元，EPS為0.96元。

而一銀8月有提存國際金融業務分行（OBU）與海外分行放款備抵呆帳逾千萬美元，加上金融商品、手續費收入、金融評價等略有下滑，所以一銀整體獲利13.81億元，月減率15.7%；不過好消息是，一銀的利差已經轉趨好轉、逐步擴大當中。

▲華銀也處理美國飯店放款等，8月呆帳費用高達8億元。（圖／記者吳靜君攝）

華南金提存美國飯店與寶德能源呆帳 獲利約10億元

華南金8月稅後純益也僅只有10.7億元，較7月也明顯下滑，累計稅後純益40.26億元，僅是去年同期獲利的三分之一，所以據知華南金調降營運目標超過兩成，須財政部審核當中。

而主要子公司華銀也同樣面臨踩雷問題，呆帳提存費用達到8.67億元，包含參與美國的一家飯店的聯貸案和寶德能源等地雷和正常放款的提存等，但是華銀強調，美國飯店放款是十足擔保，目前主辦銀行也正在處理該案；使得8月獲利呆帳提存前稅前盈餘有20億元，但是呆帳提存後稅後純益僅剩10.75億元。但華銀表示，8月仍有股利進帳，且並無較7月少，藉此機會清除呆帳、維持獲利動能。

▼8月公股金控獲利情形。（表／記者吳靜君、資料來源／公開資訊觀測站）

公股銀主管表示，隨著公股銀補貼房貸利率1碼即將在9月底結束，利差可望在第四季恢復元氣；至於獲利部分，因為全球的疫情仍在擴散、還有美國總統大選等不確定因素，要恢復到疫情前的水準還充滿未定數，但是只希望可以逐步好轉。