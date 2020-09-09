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泰福-KY決議辦理現增！發行新股4.7萬張　趙宇天接任董事長

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▲泰福生技公司執行長趙宇天。（圖／記者姚惠茹攝）

▲泰福生技執行長趙宇天。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

泰福-KY（6541）今（9）日宣布，董事會決議通過將辦理現金增資47,000仟股，每股面額為新台幣10元整，實際發行價格俟向主管機關申報生效後，依相關法令規定辦理，所募集資金將用於產品研發，商業化準備及充實公司營運資金等用途，並推舉執行長趙宇天出掌董事長。

泰福-KY執行長趙宇天表示，看好公司未來長期發展前景，而且生物相似藥TX01相較於先前從一開始的細胞株篩選，之後純化放大等製程，一直到現在進入FDA審核藥證的漫長過程，現階段堪稱是泰福首個生物相似藥TX01進入商業化的最後一哩路，因此自己身為大股東也將會加碼投資。

請繼續往下閱讀...

泰福-KY表示，旗下生物相似藥TX01，目前正處於向美國FDA申請藥證補件的緊鑼密鼓準備階段，可望在2021年第2季取得藥證，成為台灣第一家從研發、製造、銷售全部自主完成的生物相似藥公司，替台灣整體新藥產業在國際上譜寫歷史性的新一頁。

趙宇天指出，泰福-KY最大的優勢在於具有真正完整的國際型產業鏈整合能力，除了在大分子生物相似藥的研發能力上保持領先地位，更已超前部署美國生產基地，確保控制在地製造成本與保持供貨穩定性的能力，以及符合美國政府先前公開表態只會採購「美國製造」藥品的條件。

趙宇天進一步指出，生物相似藥的投資相較專利藥小，回報率卻又遠高於學名藥，是吸引國際性大藥廠紛紛切入的重要關鍵，泰福-KY的銷售團隊早已開始布建綿密的行銷網絡，期望能夠在藥證取得之後，以最快的速度啟動銷售，開始創造公司實際的營運挹注。

趙宇天分享，泰福-KY旗下產品TX01若順利取得藥證，除了可望開始挹注營業收入之外，更重要的是公司將正式開始成為美國醫療體系內的一員，將有助於加速目前旗下包括TX05、TX04及TX16等後續生物相似藥產品的研發進程，特別是在自主製造的成本與供貨穩定等多重優勢，

趙宇天強調，尤其泰福所選擇切入研發的適應病症，多數在市場上已有其他先行同業鋪路，可以省去未來新藥在市場上推廣所需的教育成本，大幅縮短各款新藥取得藥證到實際銷售產生收入的等待期，加快研發投資的回收，因此泰福選擇打造完整產業鏈的整合，確保競爭優勢能完整的被保留。

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