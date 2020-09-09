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雙美前8月營收年增33.73％　Sunmax展現品牌力商機

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▲雙美，典華創辦人林齊國。（圖／記者姚惠茹攝）

▲雙美董事長林齊國。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

雙美生技（4728）今（9）日公布8月合併營收5696萬元，月增7％，年增5.86％，雖然為傳統醫美產業的拉貨淡季，但整體營收表現仍呈穩健態勢；累計今年前8月合併營收達4.83億元，年增33.73％。

雙美表示，近期在開拓MC32美塑療法的市場份額、臨床醫生的醫學信息交流與培訓，以及新品研發進度等皆有良好的表現，挹注雙美營收逐月成長，並為消費者及醫生們把控各植入劑產品的品質、價格制定、施打技術、營銷推廣，建立嚴謹的認證制度規範。

請繼續往下閱讀...

雙美指出，自2018年針對旗下膠原蛋白植入劑重新市場定位後，近2年來已與超過上千家及上千位醫生進行醫學信息溝通及培訓，目前在兩岸市場已累積上千位整形美容外科、皮膚科醫生，目前已有15％的醫生獲得雙美注射認證通過核可。

雙美說明，膠原蛋白是人體內含量最豐富的蛋白質，約占人體內蛋白質的25~30％，而在皮膚中除去水分後的重量，膠原蛋白即佔70％，對於女性來說，人體的膠原蛋白隨著年齡的增長逐漸流失，尤其過25歲膠原蛋白的流失速度比生成要快。

雙美補充。今年聚焦拓展膠原美塑療程，運用雙美I號膠原蛋白植入劑進行全面部皮膚真皮層的營養補充，創造今年以來雙美I號植入劑已銷售達3.3萬支，年增39.5％，未來將持續搶攻美塑療法市場的份額，良好的訂單能見度將正面挹注整體營運成長。

展望第3季營運，雙美強調，持續透過在線直播行銷策略、一對一問診、線下安排多場醫師注射培訓班、技術交流研討會等，擴大兩岸醫美市場佔有率，並提高雙美SunmaxR品牌力，推進未來整體營運表現更上一層樓。

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