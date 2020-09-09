電子支付夯！7月交易金飆新高　街口、LINE Pay Money最多人用

▲根據統計，到今年7月底為止，電子支付使用人數達966萬人，其中街口支付與LINE Pay Money市占過半。（示意圖／達志影像）

記者紀佳妘／台北報導

金管會公布電子支付機構最新業務表現，到今年7月底為止，電子支付使用人數達966萬人，代理收付實值交易額、收受儲值款項金額雙創2018年統計以來最高，其中民眾最愛用的是街口支付與LINE Pay Money，合計會員數占57.7%。

根據金管會銀行局統計，截至今年7月底止，有5家專營電支業者（街口支付、歐付寶、橘子支付、國際連、簡單行動支付）以及兼營則有23家（銀行、中華郵政及電子票證發行機構），總使用者人數約966萬人，較上月增加63萬人，成長6.98%。

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統計也指出，2020年7月當月代理收付實質交易款項金額約52.7億元，較上月增加15.27%；7月當月收受儲值款項金額約67億元，較上月成長10.91%；電支帳戶間款項移轉7月共有20.8億元，年增7.68%。

其中，銀行局官員指出，代理收付實值交易額、收受儲值款項金額均創下自2018年統計以來最高。

另從使用人數來看，街口支付4月首度超越LINE Pay Money後，7月再以300.4萬人續居冠軍寶座，排名第二的是LINE Pay Money（257.1萬人），也就是原本的LINE Pay一卡通，至於第三名則為玉山銀行（120萬人）。

至於收付交易部分，街口支付以21.7億元蟬聯第一，而LINE Pay Money、玉山銀行則名列第二、三，金額分別來到13.5億元、12.2億元。