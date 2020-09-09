統一證券「防疫愛不熄」　送愛家扶250萬助學金

▲統一證券林寬成董事長（右二）、統一證券蔡森部總經理（右一）、家扶基金會何素秋執行長（左二）、家扶基金會社會資源處林秀鳳處長（左一）。（圖／統一證券提供）

記者陳心怡／台北報導

統一證券已連續20年發起年度送愛活動，今年度不因疫情衝擊的影響，捐助家扶基金會250萬元，於今日（9日）由董事長林寬成代表捐贈「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」， 家扶基金會則由執行長何素秋代表接受捐款，所募得之款項將專案協助『貧童助學—給孩子教育』計畫，幫助經濟弱勢之高、國中、小學之經濟弱勢學童繳交註冊費、書本費、學雜費及教材費用。



統一證券表示，「統一證券一直將聯合國永續發展目標SDGs-確保有教無類、公平以及高品質教育的指標當作公司永續發展政策之一，任何一位孩童都應該能夠無後顧之憂的學習，因此在新冠疫情反彈的股市熱潮下，將公司的獲利績效回饋在需要援助的孩子。」自2008年起，統一證券已連續13年捐助家扶基金會助學金，累積約9,086位國小、國中與高中清寒學童受惠。讓貧困家庭的學童也有機會探索不同的學習領域，發展自我成長。



家扶基金會表示，疫情影響全球各產業，導致就業機會流失，不但衝擊原本弱勢家庭經濟來源，更出現許多新的需要幫助的家庭，家長在面臨生活開銷壓力下，仍須負擔子女各項教育費用呈現左支右絀窘境，而基金會在募款工作也因全球疫情募款明顯下滑，此時統一證券的獎助金，實為弱勢孩子增添許多向上的能量！



深化永續責任於公司企業文化，是統一證券一直努力的目標。2020年統一證券在嚴峻的就業市場逆勢招募統一證券MA儲備幹部，增加優秀學子就業機會，並以專題研究形式與國內各大專院校擴大合作，持續推動十多年的產學合作計畫，在培育金融人才不遺餘力。未來，統一證券將多面向的持續推動企業永續作為，更積極投入ESG各面向的精進，也逐步朝向ESG企業努力邁進。