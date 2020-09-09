王美花：回台投資逾1兆元　特斯拉供應鏈也搶地蓋廠

▲經濟部長王美花赴工商協進會談產業鏈重組後台灣優勢。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

經濟部長王美花指出，近期供應鏈重組是美中貿易戰造成，尤其是原本在中國的網通產業，因美國的資安疑慮，許多台商要求回台設廠。她表示，台商回台投資金額已超過新台幣1兆890億元，包括群創、智邦、廣達等。值得注意的是，不少電動車相關的電子產業，也加碼投資台灣。

王美花今（9）日應工商協進會之邀出席理監事會議，以「展望後疫情時代 台灣的經濟挑戰與機會」為題發表專題演講。

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她在演講中指出， 像是最早的廣達，都將高階伺服器移回台灣製造，這才發現台灣「智慧化生產」的好處。原本在中國，是30人生產一台伺服器，在台灣只要6個人，且良率從95%提升到98％，每台還只比在中國生產貴1塊錢新台幣。

還有網路交換器智邦科技、群創的高階面板，都將部分產能移回台灣。群創這次投資701億元，是台商回台投資金額最大的，也規劃設研發中心。

王美花說，台灣還很幸運的是，未來電動車產業用的電子零件也是台灣最擅長的強項。特斯拉相關供應鏈有35%都與台灣有關，其中有很多也是這次回台增加投資的，她印象最深的就和大回台，一直要地蓋新廠，現已蓋到第三塊地。