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印度前國安顧問：印中邊境的小誤判　恐釀成大錯誤

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▲邊境衝突尚未平息，中印近日再生新的風波。（圖／達志影像／美聯社）

▲邊境衝突尚未平息，中印近日再生新的風波。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者劉雪兒／綜合報導

中印邊境衝突再升級，解放軍8日指控印軍非法越線，甚至一度對中國邊防部隊巡邏人員「鳴槍」示警，但說法隨即遭印方國防部駁斥。印度前國安顧問納瑞雅南（M.K. Narayanan）指出，兩國之間在喜馬拉雅上高度緊張的對峙中，如果出現小誤判，將導致更大錯誤發生。

根據CNBC報導，納瑞雅表示，他意識到整個局勢會因為小誤判釀成大錯誤，並相信印度執政者應該能明白他的想法，不過不太確定中方領導人是否能完全理解這一點，希望智者的聲音能影響習主席的想法，且還坦言說「國家處境有非常多危險的可能性，未來將可能面臨困難時期。」

▲納瑞雅南（M.K. Narayanan）曾於2005年至2010年擔任印度國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

▲納瑞雅南（M.K. Narayanan）曾於2005年至2010年擔任印度國安顧問。（圖／達志影像／美聯社）

解放軍西部戰區8日凌晨指出，印軍7日非法越線，並在行動中對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，這也成為中印停火協議45年來首次開火。印度國防部也在8日下午駁斥，宣稱印軍沒有越過實際控制線地區（LAC），也沒有使用包含開火在內的任何侵略手段，「解放軍公然違反協議，並進行了侵略性的演習」。

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