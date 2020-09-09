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「股票造市者制度」篩選標準出爐！約80檔符合、涵蓋多數產業類別

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▲證交所副總經理羅贊興。（圖／記者陳心怡攝）

▲證交所副總經理羅贊興。（圖／記者陳心怡攝）

記者陳心怡／台北報導

金管會日前宣布，為了活絡優質低流動性股票之交易量能，督導證交所實施台股集中市場股票造市者制度，證交所今日表示，目前已數度徵詢現行擔任權證或ETF流動量提供者之證券商之意見，召開多次規劃會議，預計明年6月底前實施。

證交所副總經理羅贊興表示，國際市場為了增加股市成交量及流動性，多有採行股票造市制度，這次針對優質低流動性股票所規劃，主要借鏡新加坡及韓國市場造市制度，並由臺灣證券交易所每年按成交量指標以及營運面指標，包括，日均成交股市後30%或週轉率<市場平均週轉率、年度財報EPS>2元、有配息、無累積虧損，篩選出優質低流動性股票，按最近2年度(107年及108年)篩選結果顯示，每年優質低流動性股票約80檔，涵蓋絕大多數產業類別，但證交所並不對外公布最終篩選結果。

請繼續往下閱讀...

證交所交易部副組長蔡佩雯指出，制度實施初期開放證券自營商可申請擔任股票造市者（MM）或交易獎勵參與者（LP），兩者只能擇一參與，股票造市者的義務為不斷提供報價，且符合證交所報價價差、數量、時間要求規定，像是報價期間比照權證為9:05~13:30、至少2小時15分鐘有效報價、每次報價最低5張或高於20萬元，如果標的暫停交易或是停止買賣處置股票則有豁免報價機制。

至於交易獎勵參與者，最主要任務就是讓「優質低流動性」個股的成交量達一定數量。

獎勵機制部分，主要依照成交量按月計算。股票造市者（MM）造市個股經手費按貢獻度折減，最低9折、最高4折，另外，「優質低流動性」個股均完成義務，再折減自營帳戶經手費，最高8折；交易獎勵參與者（LP）則按經手費日均成交量張數，折減10%~25%。

證交所表示，證交所提供一定之獎勵措施及經手費減免誘因，鼓勵造市者為「優質低流動性」股票提供買賣報價，交易獎勵參與者積極參與前述股票交易，期能增加股票流動性，達成「流通證券、活絡經濟」願景。

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