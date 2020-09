即／川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎　促進以色列阿聯外交和平

記者詹雅婷/編譯

美媒福斯新聞報導,美國總統川普獲提名角逐2021年諾貝爾和平獎,理由正是促成以色列及阿拉伯聯合大公國外交關係正常化。

▲美國總統川普。(圖/達志影像/美聯社)

此次提名由挪威國會議員泰布林吉加德(Christian Tybring Gjedde)提出,大力讚揚川普對解決全球長期衝突所做的努力,且他所領導的政府在以色列及阿拉伯聯合大公國建立外交關係方面,發揮關鍵作用,「我認為,與大多數和平獎被提名人相比,川普在創造國家和平這方面做得更多。」

蓋澤進一步說,料想其他中東國家將追隨阿拉伯聯合大公國的腳步,把中東轉變為合作與繁榮地區。此外,他也對川普撤軍中東抱持正面態度,「他打破過去39年歷任美國總統的做法,(以前)不是發動戰爭,就是把美國捲入國際武裝衝突。」

不過,這並非川普第一次獲得諾貝爾和平獎提名。2018年,川普與北韓領導人金正恩在新加坡舉行世紀峰會之後,蓋澤與另名挪威官員共同提名川普為和平獎候選人。

